Эксперты обозначили перспективы растущего рубля

Доллар подешевел к рублю до минимальных отметок более чем за год, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро впервые за полтора месяца откатился ниже 60 рублей.
Поведение рубля сегодня снова заставляет углубиться в архивы Московской биржи. Курс доллара к российской валюте снизился до минимальной отметки с июля 2015 года. Сейчас на межбанке он стоит 56,02, а евро сегодня проседал ниже 60 рублей впервые за полтора месяца.
Главная причина успехов рубля — это действия спекулянтов, которых привлекают высокие процентные ставки в России. Они берут дешевые кредиты в долларах и вкладываются в рублевые активы. Для такой схемы российская валюта — сейчас одна из самых прибыльных в мире.
Поддерживает эту стратегию, по мнению аналитиков, то, что инфляция в России замедляется, а также стабильные в последние месяцы цены на нефть. Но опасность заключается в том, что настроение спекулянтов может измениться в любой момент.
В любом случае, в краткосрочном периоде у рубля есть перспективы дальнейшего плавного укрепления, считают эксперты. По их мнению, если нефть закрепится в районе 53–54 доллара за баррель, то у нашей валюты есть все шансы закрепиться у отметки в 55 и даже 54 руб. за доллар.
Главная причина успехов рубля — это действия спекулянтов, которых привлекают высокие процентные ставки в России. Они берут дешевые кредиты в долларах и вкладываются в рублевые активы. Для такой схемы российская валюта — сейчас одна из самых прибыльных в мире.
Поддерживает эту стратегию, по мнению аналитиков, то, что инфляция в России замедляется, а также стабильные в последние месяцы цены на нефть. Но опасность заключается в том, что настроение спекулянтов может измениться в любой момент.
В любом случае, в краткосрочном периоде у рубля есть перспективы дальнейшего плавного укрепления, считают эксперты. По их мнению, если нефть закрепится в районе 53–54 доллара за баррель, то у нашей валюты есть все шансы закрепиться у отметки в 55 и даже 54 руб. за доллар.
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