Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 млн рублей

Сегодня стали известны подробности ареста Михаила Новикова.
Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 миллионов рублей при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца. В помещениях планировали разместить реставрационные лаборатории. Основные работы были намечены на 2013–2014 годы. Но новостей о сдаче объекта до сих пор не поступало.
Фонтанка.ру», генподрядчиком выступила компания «Балтстрой». Ее руководители сейчас проходят по так называемому делу реставраторов, с материалами которого совпал и послужной список отправленного под домашний арест Новикова. Он курировал не только многомиллиардные стройки Эрмитажа, но и реставрацию Изборской крепости и Псковского драмтеатра.
Известно, что эпизод с Запасным домом будет расследоваться самостоятельно. Тем временем сотрудники ФСБ продолжают следственные действия. Эрмитаж сегодня сообщил на официальном сайте, что в музее была проведена очередная серия обысков, которая коснулась помещений строительных служб.
Фонтанка.ру», генподрядчиком выступила компания «Балтстрой». Ее руководители сейчас проходят по так называемому делу реставраторов, с материалами которого совпал и послужной список отправленного под домашний арест Новикова. Он курировал не только многомиллиардные стройки Эрмитажа, но и реставрацию Изборской крепости и Псковского драмтеатра.
Известно, что эпизод с Запасным домом будет расследоваться самостоятельно. Тем временем сотрудники ФСБ продолжают следственные действия. Эрмитаж сегодня сообщил на официальном сайте, что в музее была проведена очередная серия обысков, которая коснулась помещений строительных служб.
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