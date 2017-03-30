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  • 30.03, 21:31
    Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 млн рублей. Санкт-Петербург, Эрмитаж, аресты, строительство, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 млн рублей

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    Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 млн рублей

    Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 млн рублей

      Сегодня стали известны подробности ареста Михаила Новикова.

      Замдиректора Эрмитажа подозревают в хищении 42 миллионов рублей при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца. В помещениях планировали разместить реставрационные лаборатории. Основные работы были намечены на 2013–2014 годы. Но новостей о сдаче объекта до сих пор не поступало.

      Как сообщает «Фонтанка.ру», генподрядчиком выступила компания «Балтстрой». Ее руководители сейчас проходят по так называемому делу реставраторов, с материалами которого совпал и послужной список отправленного под домашний арест Новикова. Он курировал не только многомиллиардные стройки Эрмитажа, но и реставрацию Изборской крепости и Псковского драмтеатра.

      Известно, что эпизод с Запасным домом будет расследоваться самостоятельно. Тем временем сотрудники ФСБ продолжают следственные действия. Эрмитаж сегодня сообщил на официальном сайте, что в музее была проведена очередная серия обысков, которая коснулась помещений строительных служб.

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