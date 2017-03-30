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  • 30.03, 21:31
    Захарова призвала «бить во все колокола» из-за ситуации в Мосуле. Ирак, Исламское государство, МИД РФ, ООН, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захарова призвала «бить во все колокола» из-за ситуации в Мосуле

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    Захарова призвала «бить во все колокола» из-за ситуации в Мосуле

    Захарова призвала «бить во все колокола» <nobr>из-за</nobr> ситуации в Мосуле

      В Мосуле обнаружена братская могила с останками десятков человек, в том числе женщин и детей. Как сообщается, речь идет о жертвах авиаударов международной коалиции.

      Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель более 300 мирных жителей в ходе операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Сейчас в западных районах города иракская армия ведет уличные бои, а США и их союзники поддерживают штурм с воздуха.

      На слушаниях в Сенате американское командование прямо заявило, что избежать новых потерь среди гражданского населения едва ли будет возможно. В зоне военных действий находятся сотни тысяч иракцев, и они нуждаются в срочной помощи. Об этом сегодня говорили в российском МИД.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «До предела обострилась гуманитарная ситуация вокруг Мосула. Президент Ирака сравнил ее с полноценной катастрофой. Вот сейчас нужно бить во все колокола. Постоянно напоминать, что в городе, в котором остаются еще 400 тысяч жителей, сейчас уже на исходе и продовольствие, и медикаменты».

      Истинные масштабы гуманитарного бедствия в Мосуле замалчиваются на Западе, отметили в министерстве.

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