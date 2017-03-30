Фильм НТВ «Русская Америка. Прощание с континентом» раскроет детали продажи Аляски

Ровно 150 лет назад в Вашингтоне под покровом ночи был подписан договор о продаже Россией Аляски США. Главным лоббистом этого был младший брат Александра II — великий князь Константин Николаевич, основным аргументом стала пустеющая российская казна.
30 марта (18-го по старому стилю) 1867 года крупнейшая в мировой истории сделка по продаже территорий была завершена. Завтра на НТВ в рамках проекта «НТВ-видение» будет показан фильм «Русская Америка. Прощание с континентом», посвященный этому историческому событию. Его автор — Егор Колыванов. Работая над фильмом, он пришел к выводу о том, почему было принято решение продать Аляску.
Егор Колыванов: «Тут, в первую очередь, стоит вспомнить не только Александра II, но и его брата великого князя Константина — главным лоббистом продажи американских колоний был именно он. А вот дальше начинается самое интересное — решение о продаже Аляски принималось в узком кругу шести человек. Император, князь Константин, три министра и русский посланник в США. Но поскольку протокола их совещаний не было, нам остается ориентироваться на оставшиеся от них разрозненные заметки, записи, письма».
По-видимому, главным аргументом князя Константина была Крымская война — он утверждал, что по ее итогам стало очевидно, что Россия не способна охранять такие дальние владения. Хотя с этим аргументом современные историки не согласны.
Егор Колыванов: «Министр финансов указывал на нехватку денег в казне, что таким образом ее можно будет немного пополнить. Русский посланник в США считал, что, продав Аляску, мы получим союзника в лице Вашингтона. И будем вместе дружить против Великобритании».
Но если не углубляться в исторические детали, можно сказать, что в те времена у Российской империи не было ни сил, ни возможностей, ни людских ресурсов, а главное — не было желания как-то развивать американские колонии.
Егор Колыванов: «Как ни странно это звучит — Аляска попросту оказалась не нужна Петербургу».
Пушнина к тому моменту упала в цене, нефть еще не имела такого большого значения, а масштабов месторождений золота, которое к моменту продажи Аляски начали находить, никто не осознавал.
По словам Егора Колыванова, работа над фильмом «Русская Америка. Прощание с континентом» велась долго и масштабно.
Егор Колыванов: «Мы снимали, естественно, на Аляске, в Петербурге и Вашингтоне, и даже в Валаамском монастыре. Вы удивитесь, но первых православных миссионеров в Америку отправили, именно оттуда, с Ладожского озера. Представляете, да? Другой конец Земли! В Эрмитаже нам удалось снять единственный сохранившийся флаг Российско-американской компании, на острове Кадьяк на Аляске нашли колониальную марку на коже тюленя — в Русской Америке ходили собственные деньги. Встречались с местными жителями, которые говорят: „Да, у меня есть русские корни. А кто-то даже немного говорит по-русски. Ну, а в национальном архиве США нам показали чек на 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом. С подписью русского посланника барона Стекля на обратной стороне. Это значит, что золото за Аляску, вопреки мифам, было все таки получено, а вот дошло ли оно до России? Расскажем в нашем фильме“».
Смотрите документальный фильм «Русская Америка. Прощание с континентом» на НТВ в пятницу, 31 марта, в 23:40.
Егор Колыванов: «Тут, в первую очередь, стоит вспомнить не только Александра II, но и его брата великого князя Константина — главным лоббистом продажи американских колоний был именно он. А вот дальше начинается самое интересное — решение о продаже Аляски принималось в узком кругу шести человек. Император, князь Константин, три министра и русский посланник в США. Но поскольку протокола их совещаний не было, нам остается ориентироваться на оставшиеся от них разрозненные заметки, записи, письма».
По-видимому, главным аргументом князя Константина была Крымская война — он утверждал, что по ее итогам стало очевидно, что Россия не способна охранять такие дальние владения. Хотя с этим аргументом современные историки не согласны.
Егор Колыванов: «Министр финансов указывал на нехватку денег в казне, что таким образом ее можно будет немного пополнить. Русский посланник в США считал, что, продав Аляску, мы получим союзника в лице Вашингтона. И будем вместе дружить против Великобритании».
Но если не углубляться в исторические детали, можно сказать, что в те времена у Российской империи не было ни сил, ни возможностей, ни людских ресурсов, а главное — не было желания как-то развивать американские колонии.
Егор Колыванов: «Как ни странно это звучит — Аляска попросту оказалась не нужна Петербургу».
Пушнина к тому моменту упала в цене, нефть еще не имела такого большого значения, а масштабов месторождений золота, которое к моменту продажи Аляски начали находить, никто не осознавал.
По словам Егора Колыванова, работа над фильмом «Русская Америка. Прощание с континентом» велась долго и масштабно.
Егор Колыванов: «Мы снимали, естественно, на Аляске, в Петербурге и Вашингтоне, и даже в Валаамском монастыре. Вы удивитесь, но первых православных миссионеров в Америку отправили, именно оттуда, с Ладожского озера. Представляете, да? Другой конец Земли! В Эрмитаже нам удалось снять единственный сохранившийся флаг Российско-американской компании, на острове Кадьяк на Аляске нашли колониальную марку на коже тюленя — в Русской Америке ходили собственные деньги. Встречались с местными жителями, которые говорят: „Да, у меня есть русские корни. А кто-то даже немного говорит по-русски. Ну, а в национальном архиве США нам показали чек на 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом. С подписью русского посланника барона Стекля на обратной стороне. Это значит, что золото за Аляску, вопреки мифам, было все таки получено, а вот дошло ли оно до России? Расскажем в нашем фильме“».
Смотрите документальный фильм «Русская Америка. Прощание с континентом» на НТВ в пятницу, 31 марта, в 23:40.
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