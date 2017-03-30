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  • 30.03, 21:31
    Смертник подорвал себя в Багдаде перед визитом генсека ООН. Ирак, Исламское государство, ООН, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Смертник подорвал себя в Багдаде перед визитом генсека ООН

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    Смертник подорвал себя в Багдаде перед визитом генсека ООН

    Смертник подорвал себя в Багдаде перед визитом генсека ООН

    Смертник подорвал себя в Багдаде перед визитом генсека ООН

      Крупный теракт совершен сегодня в Багдаде. Смертник подорвал заминированный грузовик на блокпосту в южной части иракской столицы.

      Взрывное устройство сработало, когда автомобиль стоял в очереди на досмотр. По последним данным, погибли 17 человек, более 60 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГИЛ).

      Взрыв прогремел за несколько часов до прибытия в Багдад генерального секретаря ООН. Антониу Гутерриш прилетел в Ирак с необъявленным визитом. Он собирается обсудить с властями страны проблему безопасности и оказание помощи мирному населению. Гуманитарную ситуацию в Ираке Гутерриш назвал ужасающей.

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