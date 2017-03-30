В США пилот пассажирского лайнера умер во время полета

Командир самолета авиакомпании American Airlines во время полета почувствовал резкое ухудшение состояния и вскоре умер.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», воздушное судно, направлявшееся из Финикса (штат Аризона) в Бостон (штат Массачусетс), было вынуждено совершить экстренную посадку.
Второй пилот немедленно сообщил диспетчерам о том, что командир судна находится без сознания и самолету необходима свободная полоса для скорейшей посадки. Авиалайнер успешно приземлился в Сиракузах в штате Нью-Йорк.
На борту самолета находились 147 пассажиров и пятеро членов экипажа. В авиакомпании не сообщают о причине смерти пилота. Отмечается, что члены American Airlines сосредоточены на том, чтобы оказать помощь родным и коллегам покойного летчика.
Второй пилот немедленно сообщил диспетчерам о том, что командир судна находится без сознания и самолету необходима свободная полоса для скорейшей посадки. Авиалайнер успешно приземлился в Сиракузах в штате Нью-Йорк.
На борту самолета находились 147 пассажиров и пятеро членов экипажа. В авиакомпании не сообщают о причине смерти пилота. Отмечается, что члены American Airlines сосредоточены на том, чтобы оказать помощь родным и коллегам покойного летчика.
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