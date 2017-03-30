Сюрпризы и скандалы юбилейной премии «Ника»

Поклонники отечественного кино сегодня делятся впечатлениями о церемонии вручения премий «Ника». В этом году старейший в России киноконкурс проходил уже в
30-й раз. За приз боролись полтора десятка картин — художественные, анимационные, документальные.
Нечасто светские мероприятия вызывают такой шквал дискуссий — и не только на глянцевых страницах, а повсеместно. Церемония вручения национальной кинопремии «Ника» серьезных потрясений не предвещала.
То, что заветная статуэтка досталась фильму «Рай» и Андрею Кончаловскому как режиссеру, было ожидаемо. Ленту по достоинству уже оценили не только российские, но и зарубежные кинокритики. Супругу мэтра Юлию Высоцкую — исполнительницу главной роли — назвали лучшей актрисой. А вот дальше начались сюрпризы. Чемпионы проката осталась в тени.
Награду за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев — исполнитель роли в фильме «Монах и бес». Эта полнометражка взяла призы сразу в четырех номинациях. Открытием года стал режиссер и сценарист Алексей Красовский, снявший монотриллер «Коллектор». А премию в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова вручили режиссеру Александру Сокурову. Он же стал героем многочисленных обсуждений после церемонии вручения.
Александр Сокуров: «Сегодня я хочу сказать, что я жду от президента решения на вопрос, который мы обсуждали, про Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой».
Александр Сокуров не в первый раз вступается за своего украинского коллегу — режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и подготовку терактов в Крыму. Очередной призыв Сокурова не остался без ответа.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я хотел бы напомнить, что сам ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета. Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента».
Еще один скандал чуть не разгорелся почти по оскаровскому сценарию. Игорь Клебанов, которому доверили объявить победителя в номинации «Лучшая операторская работа», решил сначала огласить весь список. Зрители этого не поняли и начали рьяно аплодировать после первого же номинанта — им оказался Владислав Опельянц. Клебанов едва успел исправить недоразумение, назвав победителя — Максима Осадчего, оператора фильма «Дуэлянт». Так что крылатую статуэтку сразу отдали в нужные руки.
Торжественную церемонию вручения Национальной кинематографической премии «Ника» смотрите на НТВ сегодня после «Итогов дня».
То, что заветная статуэтка досталась фильму «Рай» и Андрею Кончаловскому как режиссеру, было ожидаемо. Ленту по достоинству уже оценили не только российские, но и зарубежные кинокритики. Супругу мэтра Юлию Высоцкую — исполнительницу главной роли — назвали лучшей актрисой. А вот дальше начались сюрпризы. Чемпионы проката осталась в тени.
Награду за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев — исполнитель роли в фильме «Монах и бес». Эта полнометражка взяла призы сразу в четырех номинациях. Открытием года стал режиссер и сценарист Алексей Красовский, снявший монотриллер «Коллектор». А премию в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова вручили режиссеру Александру Сокурову. Он же стал героем многочисленных обсуждений после церемонии вручения.
Александр Сокуров: «Сегодня я хочу сказать, что я жду от президента решения на вопрос, который мы обсуждали, про Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой».
Александр Сокуров не в первый раз вступается за своего украинского коллегу — режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и подготовку терактов в Крыму. Очередной призыв Сокурова не остался без ответа.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я хотел бы напомнить, что сам ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета. Собственно, квинтэссенция ответа содержалась в соответствующих заявлениях президента».
Еще один скандал чуть не разгорелся почти по оскаровскому сценарию. Игорь Клебанов, которому доверили объявить победителя в номинации «Лучшая операторская работа», решил сначала огласить весь список. Зрители этого не поняли и начали рьяно аплодировать после первого же номинанта — им оказался Владислав Опельянц. Клебанов едва успел исправить недоразумение, назвав победителя — Максима Осадчего, оператора фильма «Дуэлянт». Так что крылатую статуэтку сразу отдали в нужные руки.
Торжественную церемонию вручения Национальной кинематографической премии «Ника» смотрите на НТВ сегодня после «Итогов дня».
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