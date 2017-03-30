Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов

В обстоятельствах смертельного ДТП, которое сегодня случилось около аэропорта Домодедово, будут разбираться сотрудники СК. В настоящее время следователи беседуют с водителем.
Наезд произошел рано утром, когда сотрудники аэропорта Домодедово спешили на работу. Именно в этот момент на проезжей части появилась пожарная автоцистерна, которая мчалась на вызов.
По некоторым данным, в «Аэротеле», который расположен неподалеку, сработала сигнализация. Вероятнее всего, тревога оказалась ложной. Водитель, сдавая назад, сбил группу людей, которые оказались в так называемой слепой зоне. В результате аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести.
Все пострадавшие сейчас в больнице, четверо — в реанимации. Известно, что двух из них, которые до сих пор в критическом состоянии, в ближайшее время переведут в военный госпиталь имени Вишневского.
С водителем пожарного автомобиля уже несколько часов продолжают беседу правоохранители. Известно, что медэкспертиза подтвердила: за руль он сел абсолютно трезвым.
По некоторым данным, в «Аэротеле», который расположен неподалеку, сработала сигнализация. Вероятнее всего, тревога оказалась ложной. Водитель, сдавая назад, сбил группу людей, которые оказались в так называемой слепой зоне. В результате аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести.
Все пострадавшие сейчас в больнице, четверо — в реанимации. Известно, что двух из них, которые до сих пор в критическом состоянии, в ближайшее время переведут в военный госпиталь имени Вишневского.
С водителем пожарного автомобиля уже несколько часов продолжают беседу правоохранители. Известно, что медэкспертиза подтвердила: за руль он сел абсолютно трезвым.
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