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  • 30.03, 21:30
    Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов. аэропорт Домодедово, аэропорты, ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов

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    Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов

    Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов

    Допрос водителя, задавившего людей в Домодедово, занял несколько часов

      В обстоятельствах смертельного ДТП, которое сегодня случилось около аэропорта Домодедово, будут разбираться сотрудники СК. В настоящее время следователи беседуют с водителем.

      Наезд произошел рано утром, когда сотрудники аэропорта Домодедово спешили на работу. Именно в этот момент на проезжей части появилась пожарная автоцистерна, которая мчалась на вызов.

      По некоторым данным, в «Аэротеле», который расположен неподалеку, сработала сигнализация. Вероятнее всего, тревога оказалась ложной. Водитель, сдавая назад, сбил группу людей, которые оказались в так называемой слепой зоне. В результате аварии погибла Татьяна Шилова. Еще шесть женщин получили травмы разной степени тяжести.

      Все пострадавшие сейчас в больнице, четверо — в реанимации. Известно, что двух из них, которые до сих пор в критическом состоянии, в ближайшее время переведут в военный госпиталь имени Вишневского.

      С водителем пожарного автомобиля уже несколько часов продолжают беседу правоохранители. Известно, что медэкспертиза подтвердила: за руль он сел абсолютно трезвым.

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