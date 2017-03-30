#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 19:59
    В городе на Неве собрались лучшие хористы. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В городе на Неве собрались лучшие хористы

    комментировать

    В городе на Неве собрались лучшие хористы

    В городе на Неве собрались лучшие хористы

      Петербург принимает финал хорового чемпионата России.

      Это масштабное соревнование любительских коллективов страны проходит ежегодно. Участвуют в нем как дети, так и взрослые исполнители.

      В отборочном этапе победителей определяли в каждом из девяти федеральных округов. Так что можно сказать, что в город на Неве побороться за звание чемпиона России уже приехали лучшие из лучших.

      Члены жюри признались, что больше всего ждут от хоров радостного пения. Они даже готовы простить отсутствие унисона. Главное, чтобы лица исполнителей были увлеченными и заинтересованными.

      Сегодня на сцене в ярких костюмах друг друга сменяли коллективы из 12 городов России. Участники исполняли русские, болгарские и македонские народные песни. Помимо этого каждый хор должен был спеть как минимум одну композицию а капелла.

      Кроме призов и наград участникам финала организаторы приготовили еще один подарок. 31 марта лучшие хоры России сольются в унисон под сводами Казанского кафедрального собора.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru