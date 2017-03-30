В городе на Неве собрались лучшие хористы

Петербург принимает финал хорового чемпионата России.

Это масштабное соревнование любительских коллективов страны проходит ежегодно. Участвуют в нем как дети, так и взрослые исполнители.



В отборочном этапе победителей определяли в каждом из девяти федеральных округов. Так что можно сказать, что в город на Неве побороться за звание чемпиона России уже приехали лучшие из лучших.



Члены жюри признались, что больше всего ждут от хоров радостного пения. Они даже готовы простить отсутствие унисона. Главное, чтобы лица исполнителей были увлеченными и заинтересованными.



Сегодня на сцене в ярких костюмах друг друга сменяли коллективы из 12 городов России. Участники исполняли русские, болгарские и македонские народные песни. Помимо этого каждый хор должен был спеть как минимум одну композицию а капелла.



Кроме призов и наград участникам финала организаторы приготовили еще один подарок. 31 марта лучшие хоры России сольются в унисон под сводами Казанского кафедрального собора.