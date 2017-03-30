Петербургский центр реабилитации принял первого тюлененка

В городе и области открылся сезон спасения маленьких ластоногих обитателей Финского залива.

Щенка серого тюленя нашли на берегу Финского залива. Он был сильно истощен. По словам зоологов, детеныш уже давно отлучился от матери. Однако он не был достаточно хорошо выкормлен и не смог самостоятельно охотиться. Сейчас тюлененок приходит в себя в карантинном боксе. Животное сильно истощено.



Другая история с тюленями произошла в Сосновом Бору. Двое щенков на льдинах заплыли в технологический канал ЛАЭС. Нарушителей выловили водолазы Росгвардии. Как рассказали специалисты, к моменту их прибытия, тюленята грустно сидели в окружении военных.



Детеныши выглядели довольно упитанными, поэтому их выпустили на пустынном пляже. При этом зоологи отметили: девочка оказалась более сообразительной и быстро уплыла в залив. А мальчик, перед тем как расстаться с людьми, пытался уползти в лес. Но, заметив рыбаков, испугался и также ушел в море.