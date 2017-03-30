Петербург проводил в последний путь легенду российского футбола

Знаменитого футболиста и тренера Владимира Казачёнка похоронили на центральной аллее Серафимовского кладбища.
Мастер спорта СССР международного класса скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Вспоминая об одном из лучших нападающих в истории сине-бело-голубых, многие говорят, что Владимир Казачёнок — это легенда.
После того как ленинградцы завоевали бронзовые медали чемпионата страны, Казачёнок стал капитаном команды. Любовь болельщиков зашкаливала. Ему, единственному ленинградскому футболисту, посвящали именные кричалки.
Сегодня на «Петровском» собрались не только друзья, болельщики, игроки «Зенита». Были и те, для кого он не столько человек футбола, сколько человек советского времени, который дарил эмоции. Их ни с чем не сравнить и не забыть.
Алексей Стрепетов, игрок ФК «Зенит» в 1968 — 1977 г.г.: «Мы потеряли товарища, близкого друга. О его заслугах сказано всё. Его любил весь город».
Он ушел рано не только из жизни, но и из футбола как игрок. За 12 лет карьеры он лишь однажды сменил клуб, да и то по воле обстоятельств. Пришло время служить в армии и тогда, учитывая талант, его вместо ленинградского «Динамо» забрал старший, московский брат. Но спустя два года Владимир Казачёнок вновь вернулся в «Зенит».
Его дальнейшая жизнь была словно на качелях. Оставшись без большого футбола, работал грузчиком, затем пытался стать тренером в Ленинграде, не получилось, уехал в Финляндию, там тренировал местных. Но через год всё же вернулся и вроде бы нашел себя в другой профессии.
Геннадий Орлов, футбольный комментатор, игрок ФК «Зенит» в 1966–1967 г. г.: «Мало того, что он был выдающимся футболистом. Он потом превратился и в комментатора. Он на Пятом канале комментировал, вел передачи. Мы его одного оставляли ведущим телепрограмм».
И всё-таки футбол в нем победил. После всех скитаний он вновь на футбольном поле, только теперь на тренерской скамейке. Ему досталось, наверное, самое проблемное поколение — подростковое. И его команды всегда показывали удивительно красивый футбол.
Анатолий Тимощук, тренер ФК «Зенит»: «Я знал Саныча, мы общались с ним по работе, по футболу. Когда уходят такие люди, всегда наступает пустота в сердце, в душе».
Сегодня на стадион «Петровский» пришло более трех тысяч человек. Если бы церемония прощания длилась дольше, то желающих поклониться футболисту были бы десятки тысяч. Ведь в свое время Казачёнок собирал стадионы.
После того как ленинградцы завоевали бронзовые медали чемпионата страны, Казачёнок стал капитаном команды. Любовь болельщиков зашкаливала. Ему, единственному ленинградскому футболисту, посвящали именные кричалки.
Сегодня на «Петровском» собрались не только друзья, болельщики, игроки «Зенита». Были и те, для кого он не столько человек футбола, сколько человек советского времени, который дарил эмоции. Их ни с чем не сравнить и не забыть.
Алексей Стрепетов, игрок ФК «Зенит» в 1968 — 1977 г.г.: «Мы потеряли товарища, близкого друга. О его заслугах сказано всё. Его любил весь город».
Он ушел рано не только из жизни, но и из футбола как игрок. За 12 лет карьеры он лишь однажды сменил клуб, да и то по воле обстоятельств. Пришло время служить в армии и тогда, учитывая талант, его вместо ленинградского «Динамо» забрал старший, московский брат. Но спустя два года Владимир Казачёнок вновь вернулся в «Зенит».
Его дальнейшая жизнь была словно на качелях. Оставшись без большого футбола, работал грузчиком, затем пытался стать тренером в Ленинграде, не получилось, уехал в Финляндию, там тренировал местных. Но через год всё же вернулся и вроде бы нашел себя в другой профессии.
Геннадий Орлов, футбольный комментатор, игрок ФК «Зенит» в 1966–1967 г. г.: «Мало того, что он был выдающимся футболистом. Он потом превратился и в комментатора. Он на Пятом канале комментировал, вел передачи. Мы его одного оставляли ведущим телепрограмм».
И всё-таки футбол в нем победил. После всех скитаний он вновь на футбольном поле, только теперь на тренерской скамейке. Ему досталось, наверное, самое проблемное поколение — подростковое. И его команды всегда показывали удивительно красивый футбол.
Анатолий Тимощук, тренер ФК «Зенит»: «Я знал Саныча, мы общались с ним по работе, по футболу. Когда уходят такие люди, всегда наступает пустота в сердце, в душе».
Сегодня на стадион «Петровский» пришло более трех тысяч человек. Если бы церемония прощания длилась дольше, то желающих поклониться футболисту были бы десятки тысяч. Ведь в свое время Казачёнок собирал стадионы.
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