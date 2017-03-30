Полуголый мужчина забрался на крышу полицейской машины в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, который залез на служебное авто.
На юго-западе столицы мужчина снял с себя часть одежды и залез на крышу полицейской машины. На автомобиле он начал пританцовывать. Стражи порядка вначале вели переговоры с полуголым нарушителем, а затем задержали его, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Он был доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится проверка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По данному факту проводится проверка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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