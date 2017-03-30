Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока

Прокуроры начали проверку после того, как очевидцы выложили в Сеть фотографии, сделанные в Пятигорской клинической больнице. Авторы снимков уверяют, что к пожилой женщине, которая теряла сознание, медики не подходили почти полчаса.

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Пятигорск

В какой-то момент женщина сама попыталась добраться до кабинета терапевта, но упала и сильно ударилась головой. После этого сотрудники якобы выказали свое недовольство тем, что в коридоре из-за нее непорядок. Пациентка достала платок и сама принялась вытирать кровь с пола.



Что на самом деле произошло в клинической больнице Пятигорска, теперь предстоит выяснить прокурорам. Они начали проверку, как только скандальные фотографии попали в Сеть. На одном из снимков видно, как женщина в коридоре медучреждения вытирает с пола кровь. На другом — рядом с ней уже медсестра с бинтами. Что предшествовало этим событиям, понять трудно. Но очевидец, который и выложил фотографии в Интернет, утверждает, что люди в белых халатах нарушили кодекс врачебной этики.



Очевидец: «В течение получаса ей не оказали медицинскую помощь, а только подходили и в грубой форме выражали свое недовольство тем, что она встала и пошла в коридор».



По сообщению автора снимков, женщину без сознания доставила скорая. Уже в больнице она пришла в себя, но госпитализировать пациентку там не торопились. Некоторое время она якобы ждала врачей в коридоре в полном одиночестве. Потом самостоятельно решила дойти до кабинета, но снова упала в обморок и ударилась головой о кафельный пол. Тут медсестры и обрушили на несчастную женщину волну негодования из-за того, что она испачкала своей кровью пол. Тогда пациентка нашла в сумке салфетки и, едва держась на ногах, принялась оттирать следы. Однако у руководства клиники другая версия.



Лариса Давыдова, представитель больницы: «Ей все своевременно было оказано. Тут же подошли медики, оказали всю помощь в одну минуту. Это домыслы фотографа, горе-фотографа».



Сотрудники прокуратуры в ближайшее время побеседуют и с врачами, и с пациенткой. В больнице тем временем сообщили, что здоровью женщины ничего не угрожает. Ей выписали лекарства от повышенного давления и уже отпустили домой. Известно также, что сама героиня фотографий с заявлением в надзорные органы пока не обращалась.