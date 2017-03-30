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  • 30.03, 19:59
    Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока. больницы, врачи, Пятигорск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока

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    Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока

    Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока

    Медики из Пятигорска заставили пациентку вытирать собственную кровь после обморока

      Прокуроры начали проверку после того, как очевидцы выложили в Сеть фотографии, сделанные в Пятигорской клинической больнице. Авторы снимков уверяют, что к пожилой женщине, которая теряла сознание, медики не подходили почти полчаса.

      В какой-то момент женщина сама попыталась добраться до кабинета терапевта, но упала и сильно ударилась головой. После этого сотрудники якобы выказали свое недовольство тем, что в коридоре из-за нее непорядок. Пациентка достала платок и сама принялась вытирать кровь с пола.

      Что на самом деле произошло в клинической больнице Пятигорска, теперь предстоит выяснить прокурорам. Они начали проверку, как только скандальные фотографии попали в Сеть. На одном из снимков видно, как женщина в коридоре медучреждения вытирает с пола кровь. На другом — рядом с ней уже медсестра с бинтами. Что предшествовало этим событиям, понять трудно. Но очевидец, который и выложил фотографии в Интернет, утверждает, что люди в белых халатах нарушили кодекс врачебной этики.

      Очевидец: «В течение получаса ей не оказали медицинскую помощь, а только подходили и в грубой форме выражали свое недовольство тем, что она встала и пошла в коридор».

      По сообщению автора снимков, женщину без сознания доставила скорая. Уже в больнице она пришла в себя, но госпитализировать пациентку там не торопились. Некоторое время она якобы ждала врачей в коридоре в полном одиночестве. Потом самостоятельно решила дойти до кабинета, но снова упала в обморок и ударилась головой о кафельный пол. Тут медсестры и обрушили на несчастную женщину волну негодования из-за того, что она испачкала своей кровью пол. Тогда пациентка нашла в сумке салфетки и, едва держась на ногах, принялась оттирать следы. Однако у руководства клиники другая версия.

      Лариса Давыдова, представитель больницы: «Ей все своевременно было оказано. Тут же подошли медики, оказали всю помощь в одну минуту. Это домыслы фотографа, горе-фотографа».

      Сотрудники прокуратуры в ближайшее время побеседуют и с врачами, и с пациенткой. В больнице тем временем сообщили, что здоровью женщины ничего не угрожает. Ей выписали лекарства от повышенного давления и уже отпустили домой. Известно также, что сама героиня фотографий с заявлением в надзорные органы пока не обращалась.

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