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  • 30.03, 18:29
    Детский омбудсмен ознакомилась с работой петербургского центра для аутистов. Санкт-Петербург, дети и подростки, права человека. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Детский омбудсмен ознакомилась с работой петербургского центра для аутистов

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    Детский омбудсмен ознакомилась с работой петербургского центра для аутистов

    Детский омбудсмен ознакомилась с работой петербургского центра для аутистов

      Уполномоченный по правам ребенка при президенте впервые приехала в Петербург со специальным визитом.

      Сегодня Анна Кузнецова ознакомилась с работой петербургского центра аутизма. Его открыли в сентябре 2016 года в Василеостровском районе. Сейчас в школе полностью готовы к работе два первых этажа здания — для дошкольного отделения и обучения по программе младших классов. Полностью уникальное учреждение введут в эксплуатацию осенью.

      Сейчас в новом центре уже занимаются почти 80 детей. Летом ремонтные работы продолжат на третьем и четвертом этажах здания. Там оборудуют помещения для старшеклассников.

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