Детский омбудсмен ознакомилась с работой петербургского центра для аутистов

Уполномоченный по правам ребенка при президенте впервые приехала в Петербург со специальным визитом.

Сегодня Анна Кузнецова ознакомилась с работой петербургского центра аутизма. Его открыли в сентябре 2016 года в Василеостровском районе. Сейчас в школе полностью готовы к работе два первых этажа здания — для дошкольного отделения и обучения по программе младших классов. Полностью уникальное учреждение введут в эксплуатацию осенью.



Сейчас в новом центре уже занимаются почти 80 детей. Летом ремонтные работы продолжат на третьем и четвертом этажах здания. Там оборудуют помещения для старшеклассников.