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  • 30.03, 18:29

    Кровля здания обрушилась в Беслане: трое погибших

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    Кровля здания обрушилась в Беслане: трое погибших

    Кровля здания обрушилась в Беслане: трое погибших

    Кровля здания обрушилась в Беслане: трое погибших
  • Фото: 15.mchs.gov.ru

    • Три человека погибли, еще пятеро пострадали при обрушении кровли одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны в Беслане.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, «при проведении работ по разборке одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны произошло обрушение кровли».

    Из-под завалов были извлечены восемь пострадавших, из них трое погибли, четверо госпитализированы, один пострадавший от госпитализации отказался.

    По данным МЧС, с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи.

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