Кровля здания обрушилась в Беслане: трое погибших

Три человека погибли, еще пятеро пострадали при обрушении кровли одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны в Беслане.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, «при проведении работ по разборке одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны произошло обрушение кровли».
Из-под завалов были извлечены восемь пострадавших, из них трое погибли, четверо госпитализированы, один пострадавший от госпитализации отказался.
По данным МЧС, с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи.
Из-под завалов были извлечены восемь пострадавших, из них трое погибли, четверо госпитализированы, один пострадавший от госпитализации отказался.
По данным МЧС, с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи.
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