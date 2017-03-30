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  • 30.03, 18:29
    Интерьеры заброшенного петербургского особняка Игеля растаскивают мародеры. Санкт-Петербург, архитектура, градозащитники Петербурга, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Интерьеры заброшенного петербургского особняка Игеля растаскивают мародеры

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    Интерьеры заброшенного петербургского особняка Игеля растаскивают мародеры

    Интерьеры заброшенного петербургского особняка Игеля растаскивают мародеры

    Интерьеры заброшенного петербургского особняка Игеля растаскивают мародеры

      Градозащитники бьют тревогу по поводу разграбления регионального памятника архитектуры. Новый инвестор еще только собирается заняться его реставрацией, но здание постепенно разрушается после неудачных экспериментов других девелоперов.

      В Петербурге отреставрируют заброшенный особняк Эрнеста Игеля — здание удивительной красоты, построенное в конце XIX века в стиле эклектика. Восстановительные работы проведут по концессионному соглашению. Смольный уже нашел инвестора, но бумажная волокита занимает слишком много времени.

      Тем временем здание уничтожают вандалы. Охрану с памятника архитектуры сняли в 2016 году. Трехэтажная постройка на Каменноостровском проспекте уже давно скрыта маскировочной сеткой, но внутри еще кое-где сохранились аутентичные интерьеры.

      Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, из комнат двухэтажного особняка купца Эрнеста Игеля вынесли всё, что было можно и нельзя унести. Это зеркальные и дверные рамы XIX века, мраморные подоконники того же периода, витражи. Постепенно срезали даже исторические камины. Остался только один.

      Игорь Ланкинен      , представитель петербургского отделения ВООПИиК: «Не видно особо сильных сколов. Работали не столь разрушительно. Конечно, относительно архитектуры это вандализм. Но вытаскивали части изразцов достаточно аккуратно, потому что сколы ровные. Остались шунты».

      О консервации памятника архитектуры регионального значения просили не только градозащитники, но и комитет по охране памятников. Чтобы хотя бы оставшийся целый камин спасти. Но председатель ведомства Сергей Макаров признается: у районной администрации почему-то не получается закрыть проемы намертво.

      Не помогает и новый инвестор: он занимается оформлением документов о переводе здания на собственный баланс. Планы грандиозные: всё-таки гостиница. И здесь она должна быть уже к чемпионату мира — 2018.

      Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Я встречался на прошлой неделе с потенциальным инвестором. Производит впечатление человека, который всё же сделает этот объект, причем довольно быстро».

      Подробнее — в репортаже.

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