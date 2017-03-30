Новак: Белоруссия отказалась гасить газовый долг в $700 млн без скидок

Правительствам России и Белоруссии не удалось договориться об урегулировании нефтегазового спора, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров.
По словам министра, договориться не удалось «в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены».
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Сегодня уже долг накопленный составляет более 700 миллионов долларов. Конечно, мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее, переговоры продолжаются, не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной».
Нефтегазовый спор между Москвой и Минском продолжается с начала 2016 года, когда белорусская сторона объявила цены на российский газ несправедливыми и в одностороннем порядке стала платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Сегодня также стало известно, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры 3 апреля в Санкт-Петербурге.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Сегодня уже долг накопленный составляет более 700 миллионов долларов. Конечно, мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее, переговоры продолжаются, не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной».
Нефтегазовый спор между Москвой и Минском продолжается с начала 2016 года, когда белорусская сторона объявила цены на российский газ несправедливыми и в одностороннем порядке стала платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Сегодня также стало известно, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры 3 апреля в Санкт-Петербурге.
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