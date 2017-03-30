Картошка на Марсе: как открытие перуанских ученых поможет в исследовании Красной планеты

Перуанским ученым удалось повторить подвиг Марка Уотни — персонажа нашумевшего фильма «Марсианин», который смог в одиночку выжить на Красной планете. Как и застрявший вдали от Земли ботаник, специалисты из Лимы вырастили в марсианских условиях картошку.

Эксперимент находится еще на ранних стадиях, но первые ростки уже есть. Ученые воссоздали Марс в коробке — в специальной капсуле низкое давление и температуры ниже нуля, высокое содержание угарного газа и освещение, как на Красной планете. Грунт нашли в пустыне на южном побережье Перу.



Конечно, успехи перуанских ученых не означают, что теперь на Марс можно будет ездить за картошкой. Красные пески планеты непригодны для земледелия, так как не хватает питательных веществ. Зато эти разработки смогут существенно упростить будущим колонистам планеты устройство теплиц.