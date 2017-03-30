У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы

This is the weirdest thing I’ve ever seen pic.twitter.com/EF6Hk3Y3ai — Ali Segel (@OnlineAlison) 27 марта 2017 г.

В Сети появилась видеонарезка с разных встреч Дональда Трампа, на которой запечатлены необычные действия президента. Как оказалось, у нового американского лидера есть необычная привычка переставлять предметы, которые, по его мнению, находятся не на своем месте. Президент, сидя за столом, перекладывает ручки, двигает бумаги, переставляет стаканы.В социальных сетях пользователи заподозрили, что это может быть признаком наличия обсессивно-компульсивного расстройства у президента. Оно характеризуется развитием навязчивых мыслей, которые провоцируют повторение одних и тех же действий.Между тем сам Трамп ранее признавался, что страдает гермофобией — патологической боязнью микробов. Возможно, его привычка, которую нашли крайне странной, является следствием этого страха.