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  • 30.03, 18:29

    У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы

    2 комментария
    У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы

    У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы

    У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы
  • Фото: twitter.com

    • Пользователи соцсетей заподозрили, что у президента США обсессивно-компульсивное расстройство.

    В Сети появилась видеонарезка с разных встреч Дональда Трампа, на которой запечатлены необычные действия президента. Как оказалось, у нового американского лидера есть необычная привычка переставлять предметы, которые, по его мнению, находятся не на своем месте. Президент, сидя за столом, перекладывает ручки, двигает бумаги, переставляет стаканы.



    В социальных сетях пользователи заподозрили, что это может быть признаком наличия обсессивно-компульсивного расстройства у президента. Оно характеризуется развитием навязчивых мыслей, которые провоцируют повторение одних и тех же действий.

    Между тем сам Трамп ранее признавался, что страдает гермофобией — патологической боязнью микробов. Возможно, его привычка, которую нашли крайне странной, является следствием этого страха.

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