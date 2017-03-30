У Трампа заметили странную привычку передвигать предметы

Пользователи соцсетей заподозрили, что у президента США
обсессивно-компульсивное расстройство.
В Сети появилась видеонарезка с разных встреч Дональда Трампа, на которой запечатлены необычные действия президента. Как оказалось, у нового американского лидера есть необычная привычка переставлять предметы, которые, по его мнению, находятся не на своем месте. Президент, сидя за столом, перекладывает ручки, двигает бумаги, переставляет стаканы.
В социальных сетях пользователи заподозрили, что это может быть признаком наличия обсессивно-компульсивного расстройства у президента. Оно характеризуется развитием навязчивых мыслей, которые провоцируют повторение одних и тех же действий.
Между тем сам Трамп ранее признавался, что страдает гермофобией — патологической боязнью микробов. Возможно, его привычка, которую нашли крайне странной, является следствием этого страха.
This is the weirdest thing I’ve ever seen pic.twitter.com/EF6Hk3Y3ai— Ali Segel (@OnlineAlison) 27 марта 2017 г.
В социальных сетях пользователи заподозрили, что это может быть признаком наличия обсессивно-компульсивного расстройства у президента. Оно характеризуется развитием навязчивых мыслей, которые провоцируют повторение одних и тех же действий.
Между тем сам Трамп ранее признавался, что страдает гермофобией — патологической боязнью микробов. Возможно, его привычка, которую нашли крайне странной, является следствием этого страха.
Комментарии