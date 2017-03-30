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  • 30.03, 18:29
    Путин рассказал ведущему CNBC о роли антироссийской карты в США. Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин рассказал ведущему CNBC о роли антироссийской карты в США

    3 комментария

    Путин рассказал ведущему CNBC о роли антироссийской карты в США

    Путин рассказал ведущему CNBC о роли антироссийской карты в США

      Модератором пленарного заседания Международного арктического форума в Архангельске был ведущий телеканала CNBC Джефф Катмор, который попросил Владимира Путина высказаться по актуальным вопросам, не касающимся Арктики.

      Когда речь зашла о перспективах встречи президентов России и США, Владимир Путин предположил, что Дональду Трампу не дают реализовать ту повестку в отношении России, которую бы он хотел. Вспомнили и о санкциях, и о «русских хакерах», и о «вмешательстве в выборы». В конце концов, российский президент попросил не забывать о главной теме форума в Архангельске.

      Владимир Путин, президент РФ: «Очень бы не хотелось, чтобы при том позитиве, который складывается при обсуждении вопросов Арктики, на эту площадку переносились проблемы двусторонних российско-американских отношений, но из уважения к вам, Джефф, и вашей телекомпании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу.

      Опросы общественного мнения в США показывают, что в Соединенных Штатах очень много друзей России. И я хочу прежде всего им сказать, что мы относимся к США как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное — ложь, выдумки и провокации в отношении России. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня. Антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри США».

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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