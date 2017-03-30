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  • 30.03, 18:29
    Задавивший людей в Домодедово водитель имеет 15-летний стаж. аэропорт Домодедово, аэропорты, ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Задавивший людей в Домодедово водитель имеет 15-летний стаж

    2 комментария
    Задавивший людей в Домодедово водитель имеет <nobr>15-летний</nobr> стаж

    Задавивший людей в Домодедово водитель имеет 15-летний стаж

    Задавивший людей в Домодедово водитель имеет <nobr>15-летний</nobr> стаж

      Следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня утром возле столичного аэропорта Домодедово. Как оказалось, водитель пожарного автомобиля имел большой опыт работы.

      На дороге, ведущей от терминала к «Аэротелю», машина пожарной части аэропорта сбила группу пешеходов, все они — сотрудники Домодедово. Один человек погиб, четверо остаются в больнице, еще двоим пострадавшим врачи оказали помощь, и они вернулись домой.

      Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все сотрудники пожарного отделения в обязательном порядке проходят медицинскую проверку перед выходом на работу. А водитель пожарной машины прошел проверку еще и после ДТП.

      Александр Власов, представитель пресс-службы аэропорта Домодедово: «Это опытный водитель, стаж превышает 15 лет. Повторюсь, по результатам медосвидетельствования, следов алкоголя в его крови не было обнаружено. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы установить все детали произошедшего. Как вы видите, инцидент произошел на проезжей части, но я бы воздержался от каких-либо оценок, пока не будут сделаны официальные выводы».

      Как рассказали очевидцы, на участке, где все произошло, нет зебры, но спешащие на работу сотрудники часто перебегают дорогу.

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