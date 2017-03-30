Задавивший людей в Домодедово водитель имеет 15-летний стаж

Следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня утром возле столичного аэропорта Домодедово. Как оказалось, водитель пожарного автомобиля имел большой опыт работы.
На дороге, ведущей от терминала к «Аэротелю», машина пожарной части аэропорта сбила группу пешеходов, все они — сотрудники Домодедово. Один человек погиб, четверо остаются в больнице, еще двоим пострадавшим врачи оказали помощь, и они вернулись домой.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все сотрудники пожарного отделения в обязательном порядке проходят медицинскую проверку перед выходом на работу. А водитель пожарной машины прошел проверку еще и после ДТП.
Александр Власов, представитель пресс-службы аэропорта Домодедово: «Это опытный водитель, стаж превышает 15 лет. Повторюсь, по результатам медосвидетельствования, следов алкоголя в его крови не было обнаружено. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы установить все детали произошедшего. Как вы видите, инцидент произошел на проезжей части, но я бы воздержался от каких-либо оценок, пока не будут сделаны официальные выводы».
Как рассказали очевидцы, на участке, где все произошло, нет зебры, но спешащие на работу сотрудники часто перебегают дорогу.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все сотрудники пожарного отделения в обязательном порядке проходят медицинскую проверку перед выходом на работу. А водитель пожарной машины прошел проверку еще и после ДТП.
Александр Власов, представитель пресс-службы аэропорта Домодедово: «Это опытный водитель, стаж превышает 15 лет. Повторюсь, по результатам медосвидетельствования, следов алкоголя в его крови не было обнаружено. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы установить все детали произошедшего. Как вы видите, инцидент произошел на проезжей части, но я бы воздержался от каких-либо оценок, пока не будут сделаны официальные выводы».
Как рассказали очевидцы, на участке, где все произошло, нет зебры, но спешащие на работу сотрудники часто перебегают дорогу.
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