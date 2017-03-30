Госдума рассмотрит в апреле резонансный законопроект об обращении с животными

Сегодня стало известно, что в следующем месяце депутаты Госдумы рассмотрят резонансный законопроект об обращении с животными.
В первом чтении он был принят Госдумой еще в 2011 году. Теперь его готовятся представить во второй редакции. За это время, как сообщают в профильном комитете нижней палаты парламента, поступило более 300 поправок. Сегодня на рабочем совещании на Охотном Ряду рассказали о том, что будет в новом проекте закона.
Так, в кодекс об административных правонарушениях планируется добавить пять новых статей, одна — об ответственности для владельцев животных, которые наносят ущерб другим людям, четыре же статьи защищают животных от негуманного к ним отношения.
Владимир Панов, депутат Госдумы РФ: «В чем сходятся все поправки? В том, что в первую очередь необходимо на уровне этого закона определить, что животные — это существа, которые испытывают эмоции и страдания. Это является базовым принципом, на котором строятся все остальные нормы. Следующий момент — необходимо определить, что такое жестокое отношение с животными, потому что от определения жестокого обращения с животными можно дальше выстраивать ответственность».
Также, по словам депутатов, планируется внести изменения и в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
Так, в кодекс об административных правонарушениях планируется добавить пять новых статей, одна — об ответственности для владельцев животных, которые наносят ущерб другим людям, четыре же статьи защищают животных от негуманного к ним отношения.
Владимир Панов, депутат Госдумы РФ: «В чем сходятся все поправки? В том, что в первую очередь необходимо на уровне этого закона определить, что животные — это существа, которые испытывают эмоции и страдания. Это является базовым принципом, на котором строятся все остальные нормы. Следующий момент — необходимо определить, что такое жестокое отношение с животными, потому что от определения жестокого обращения с животными можно дальше выстраивать ответственность».
Также, по словам депутатов, планируется внести изменения и в статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.
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