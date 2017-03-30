«Читайте по губам»: Путин отверг обвинения во вмешательстве в выборы США

Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США.

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При этом Путин, по его словам, процитировал президента США Рональда Рейгана.



Владимир Путин, президент РФ: «Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: „Читайте по губам — No!“ Мы слышим эти бесконечные и беспочвенные обвинения в каком-то вмешательстве, говорим о кибербезопасности».



Президент напомнил, что Россия давно предложила американской стороне разработать и подписать совместный документ об обеспечении кибербезопасности, но США отказались. Путин предположил, что Вашингтон принял такое решение, «потому что нас выгодно обвинять в этом, исходя из политического внутреннего календаря».