В Лондоне открывается фотовыставка «От селфи к самовыражению»

Создатели выставки «От селфи к самовыражению», открывающейся в британской столице, провозглашают страсть к фотографированию себя настоящим искусством. Автопортреты Ван Гога или Рембрандта на экспозиции соседствуют с фотографиями Обамы и экс-премьера Британии Кэмерона.

Выставка «От селфи к самовыражению» открылась в Лондоне для придания статуса этому искусству. Галерея Saatchi, как оксфордский словарь, объясняет, чем отличается автопортрет Рембрандта от современных селфи.



Найджел Хёрст, директор галереи Saatchi: «Мы открываем выставку селфи, чтобы исследовать вопрос: является ли селфи искусством. Если вы посмотрите на селфи и на автопортрет — это разные вещи. Автопортреты Ван Гога и Рембрандта — это попытка художников исследовать свою душу. Современное селфи — это исследование в основном своего внешнего вида».



Из 14 тысяч автопортретов из 113 стран кураторы выбрали 10. На некоторые поместился только глаз, нос или грудь. Наше собственное тело и лицо — объект исследования художника, селфи — искусство, в котором натура и натурщица всегда под рукой.



Психологи осуждают селфи без меры и говорят, что шести снимков самого себя в день довольно, чтобы прослыть самовлюбленным болваном. И все же селфи официально признано сегодня искусством. А каждая из нас — потенциальной Моной Лизой.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.