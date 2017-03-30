Участница проекта «Ты супер!» оказалась родственницей солиста группы «Непара»

В кулуарах шоу НТВ «Ты супер!» произошла история в лучших традициях Болливуда. Одна из участниц пришла на
мастер-класс к знаменитому певцу, и неожиданно для всех выяснилось, что они — родственники.
За время проекта «Ты супер!» десятки звезд отечественного шоу-бизнеса приходили поддержать участников. Для многих выступление на большой сцене стало не только путевкой в жизнь, но и долгожданной возможностью обрести, казалось бы, навсегда потерянную связь с самыми родными людьми. Но никто даже не мог представить такого поворота.
11-летняя Валерия Адлейба несмело заходит в студию. Нет, она пришла не на мастер-класс к маститому певцу, участнику дуэта «Непара», а в первую очередь к родному человеку.
Александр Шоуа: «Оказалось, что мы по каким-то нашим фамильным нашим местам, откуда мы родом, мы — родственники».
Правда, объятия и обсуждение хитросплетений родственных связей Александр и Лера отложили. Решили обсудить без камер. Вначале — работа. Как старший товарищ, от критики Александр Шоуа, конечно, не смог удержаться.
Александр Шоуа: «Просто первая строчка, и она меня уже бы насторожила. Потому что есть некое коверкание некоторых звуков. Да, кто-то может сказать, что это индивидуальность, но, к сожалению, этой индивидуальностью страдают сегодня 99 процентов певцов. Коверканьем звуков. А в подаче, мне кажется, у тебя все хорошо».
Но мало хорошо петь, тренировать дыхание и работать над каждым звуком. Настоящий артист должен обладать и безупречным музыкальным вкусом. И в этом, как выяснилось, Лере еще учиться и учиться.
Александр Шоуа: «Ты обязательно должна услышать таких певцов, как Стиви Уандер. Не услышать Стиви Уандера, мне кажется… Все певцы должны услышать Стиви Уандера. Ты знаешь, кто такой Стиви Уандер? Нет? Давай я тебе поставлю».
Аккуратным почерком, одно за другим Саша записывает в блокнот имена великих: Рея Чарльза, Стинга, Евы Кессиди и еще с десяток виднейших музыкальных исполнителей от джаза до фолка. В следующий раз строгий наставник со всей тщательностью проверит, насколько хорошо Лера выполнит домашнее задание. И, конечно, никаких поблажек и скидок на родственные узы, ведь на кону гордое звание быть настоящим артистом.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 1 апреля, в 20:00.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. А с помощью приложения для Android и iOS можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся вокалистов.
Теперь и маленькие поклонники проекта могут проявить свои таланты. Для них появилась возможность принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
11-летняя Валерия Адлейба несмело заходит в студию. Нет, она пришла не на мастер-класс к маститому певцу, участнику дуэта «Непара», а в первую очередь к родному человеку.
Александр Шоуа: «Оказалось, что мы по каким-то нашим фамильным нашим местам, откуда мы родом, мы — родственники».
Правда, объятия и обсуждение хитросплетений родственных связей Александр и Лера отложили. Решили обсудить без камер. Вначале — работа. Как старший товарищ, от критики Александр Шоуа, конечно, не смог удержаться.
Александр Шоуа: «Просто первая строчка, и она меня уже бы насторожила. Потому что есть некое коверкание некоторых звуков. Да, кто-то может сказать, что это индивидуальность, но, к сожалению, этой индивидуальностью страдают сегодня 99 процентов певцов. Коверканьем звуков. А в подаче, мне кажется, у тебя все хорошо».
Но мало хорошо петь, тренировать дыхание и работать над каждым звуком. Настоящий артист должен обладать и безупречным музыкальным вкусом. И в этом, как выяснилось, Лере еще учиться и учиться.
Александр Шоуа: «Ты обязательно должна услышать таких певцов, как Стиви Уандер. Не услышать Стиви Уандера, мне кажется… Все певцы должны услышать Стиви Уандера. Ты знаешь, кто такой Стиви Уандер? Нет? Давай я тебе поставлю».
Аккуратным почерком, одно за другим Саша записывает в блокнот имена великих: Рея Чарльза, Стинга, Евы Кессиди и еще с десяток виднейших музыкальных исполнителей от джаза до фолка. В следующий раз строгий наставник со всей тщательностью проверит, насколько хорошо Лера выполнит домашнее задание. И, конечно, никаких поблажек и скидок на родственные узы, ведь на кону гордое звание быть настоящим артистом.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 1 апреля, в 20:00.
Все видео конкурса доступны на странице «Ты супер!» и YouTube. А с помощью приложения для Android и iOS можно оперативно узнавать новости проекта и голосовать за понравившихся вокалистов.
Теперь и маленькие поклонники проекта могут проявить свои таланты. Для них появилась возможность принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Комментарии