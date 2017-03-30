Путин выразил готовность встретиться с Трампом на саммите по Арктике в Финляндии

Президент России Владимир Путин заявил, что был бы рад принять участие в саммите Арктического совета в Финляндии и в его рамках встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.
На пленарном заседании Международного арктического форума в Архангельске президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна была бы рада принять встречу Путина и Трампа, как только станет председателем в Арктическом совете.
Владимир Путин отметил, что Финляндия — «очень добрый сосед», имеющий хороший опыт организации «судьбоносных мероприятий».
Владимир Путин, президент РФ: «Президент Финляндии уже сказал: это такие события, которые должны быть хорошо подготовлены и должны быть подготовлены с обеих сторон. Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, то тогда в рамках обычных встреч подобного рода на „двадцатке“, я думаю, такая встреча может состояться».
Ниинистё также предположил, что «прохладная» Арктика могла бы стать лучшим местом для решения «горячих» международных проблем.
Саули Ниинистё, президент Финляндии: «Какая среда может быть лучше, чем прохладная Арктика, чтобы все эти горячие эмоции остудить?»
Владимир Путин в шутку поддержал идею своего коллеги: «Горячие финские парни. Надо прислушаться».
Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Финляндия готова организовать встречу глав России и США, «если позволит политическая ситуация».
Владимир Путин отметил, что Финляндия — «очень добрый сосед», имеющий хороший опыт организации «судьбоносных мероприятий».
Владимир Путин, президент РФ: «Президент Финляндии уже сказал: это такие события, которые должны быть хорошо подготовлены и должны быть подготовлены с обеих сторон. Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, то тогда в рамках обычных встреч подобного рода на „двадцатке“, я думаю, такая встреча может состояться».
Ниинистё также предположил, что «прохладная» Арктика могла бы стать лучшим местом для решения «горячих» международных проблем.
Саули Ниинистё, президент Финляндии: «Какая среда может быть лучше, чем прохладная Арктика, чтобы все эти горячие эмоции остудить?»
Владимир Путин в шутку поддержал идею своего коллеги: «Горячие финские парни. Надо прислушаться».
Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявлял, что Финляндия готова организовать встречу глав России и США, «если позволит политическая ситуация».
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