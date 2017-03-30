Движение на проспекте Мира в Москве ограничат с 1 по 25 апреля

Движение ограничат на участке проспекта Мира в СВАО с 1 до 25 апреля
из-за капитального ремонта инженерных сетей.
Как сообщили в Информационном центре транспортного комплекса столицы, с 1 до 17 апреля движение по одной полосе будет ограничено на участке проспекта Мира в районе д. 14, стр. 1.
Кроме того, с 18 до 25 апреля с 1:30 до 5:30 движение на этом участке ограничат по двум полосам в связи с капитальным ремонтом инженерных сетей.
Кроме того, с 18 до 25 апреля с 1:30 до 5:30 движение на этом участке ограничат по двум полосам в связи с капитальным ремонтом инженерных сетей.
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