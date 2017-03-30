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  • 30.03, 16:57
    Медведев посоветовал опоздавшему Ткачёву ставить будильник «в разные места». Медведев, Минсельхоз РФ, правительство РФ, Ткачёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев посоветовал опоздавшему Ткачёву ставить будильник «в разные места»

    6 комментариев

    Медведев посоветовал опоздавшему Ткачёву ставить будильник «в разные места»

    Медведев посоветовал опоздавшему Ткачёву ставить будильник «в разные места»

      Премьер РФ сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, который опоздал на заседание правительства.

      Накануне глава Минсельхоза участвовал в мероприятиях в рамках Арктического форума, который проходит в Архангельске. Однако, по мнению Дмитрия Медведева, это не значит, что на «заседание правительства нужно опаздывать», передает РИА Новости.

      Сам премьер-министр вчера вместе с Владимиром Путиным побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Медведев подчеркнул, что он при этом оказался на месте вовремя.

      Дмитрий Медведев: «Александр Николаевич, мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места».

      Также глава кабмина передал «большой арктический привет» всем членам правительства, которые не принимают участие в форуме в Архангельске.

      Ранее в этом месяце Ткачёв получил замечание от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который напомнил министру, что источником власти в стране является народ, а депутаты — ее представители.

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