Медведев посоветовал опоздавшему Ткачёву ставить будильник «в разные места»

Премьер РФ сделал замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, который опоздал на заседание правительства.
Накануне глава Минсельхоза участвовал в мероприятиях в рамках Арктического форума, который проходит в Архангельске. Однако, по мнению Дмитрия Медведева, это не значит, что на «заседание правительства нужно опаздывать», передает РИА Новости.
Сам премьер-министр вчера вместе с Владимиром Путиным побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Медведев подчеркнул, что он при этом оказался на месте вовремя.
Дмитрий Медведев: «Александр Николаевич, мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места».
Также глава кабмина передал «большой арктический привет» всем членам правительства, которые не принимают участие в форуме в Архангельске.
Ранее в этом месяце Ткачёв получил замечание от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который напомнил министру, что источником власти в стране является народ, а депутаты — ее представители.
Сам премьер-министр вчера вместе с Владимиром Путиным побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Медведев подчеркнул, что он при этом оказался на месте вовремя.
Дмитрий Медведев: «Александр Николаевич, мы вас ждали. Я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был, а вас ждали. Будильник себе ставьте в разные места».
Также глава кабмина передал «большой арктический привет» всем членам правительства, которые не принимают участие в форуме в Архангельске.
Ранее в этом месяце Ткачёв получил замечание от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который напомнил министру, что источником власти в стране является народ, а депутаты — ее представители.
Комментарии