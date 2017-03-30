Telegram официально запустил голосовые вызовы

Мессенджер запустил аудиозвонки в приложениях для iOS и Android. Но пока функция доступна только для Западной Европы.
В официальном блоге компании говорится, что разговоры, как планировалось, защищены end-to-end шифрованием. Чтобы убедиться в безопасности звонка, нужно сравнить эмодзи на экране собственного смартфона и адресата вызова. В компании заверяют, что благодаря peer-to-peer соединению качество звука будет высоким.
Пока функция голосовых вызовов доступна только в Западной Европе, но разработчики обещают, что скоро она появится по всему миру.
В настройках приложения есть возможности ограничить круг людей, которые смогут вам позвонить, а также уменьшить размер расходуемого при звонке трафика. На данный момент связь доступна только с одним пользователем, о функциях групповых разговоров и видеозвонках пока информации нет.
Напомним, что Telegram начал тестировать функцию голосовых вызовов в своей beta-версии 12 марта.
Пока функция голосовых вызовов доступна только в Западной Европе, но разработчики обещают, что скоро она появится по всему миру.
В настройках приложения есть возможности ограничить круг людей, которые смогут вам позвонить, а также уменьшить размер расходуемого при звонке трафика. На данный момент связь доступна только с одним пользователем, о функциях групповых разговоров и видеозвонках пока информации нет.
Напомним, что Telegram начал тестировать функцию голосовых вызовов в своей beta-версии 12 марта.
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