Путин выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество России и США в Арктике

В Арктике нет потенциала для конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме.
Российский лидер выразил надежду, что РФ и США удастся наладить двустороннее сотрудничество благодаря общим интересам в Арктике.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас есть очень хорошие примеры сотрудничества по освоению этого региона. Это огромные перспективы для России и для Соединенных Штатов — да вообще для всего мира. Я надеюсь, что мы выйдем на такую дорогу с двухсторонним движением и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших народов, да и всего мира».
Путин напомнил, что международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и это касается и таких чувствительных вопросов, как «разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительно в экономических зонах Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России».
Владимир Путин: «Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед».
Путин при этом подчеркнул, что планы России по освоению Арктики являются абсолютно обоснованными, и вряд ли что-то может поменять приоритеты в этом регионе. Оптимизм, по словам президента, вызывает и «изменение климата», благодаря которому продолжительность навигации по Северному морскому пути резко увеличивается в последнее время.
Президент России также призвал мировое сообщество, прислушиваться друг к другу в вопросах экологии, искать компромиссы и не драматизировать отношение администрации Дональда Трампа к Парижскому протоколу.
Владимир Путин: «В свое время, я очень хорошо помню, у меня были очень добрые личные отношения с господином Бушем-младшем, я знаю его позицию. Он тоже был против этих мероприятий, в том числе в рамках Киотских протоколов. В конце концов, компромиссы были найдены. Я думаю, что и здесь так произойдет. Я бы ничего не стал драматизировать, не стал бы использовать эти важнейшие для всего человечества факторы для внутриполитической американской борьбы».
Путин также подчеркнул, что Россия будет выполнять Парижские соглашения по климату так же, как раньше она выполняла Киотский протокол.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас есть очень хорошие примеры сотрудничества по освоению этого региона. Это огромные перспективы для России и для Соединенных Штатов — да вообще для всего мира. Я надеюсь, что мы выйдем на такую дорогу с двухсторонним движением и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших народов, да и всего мира».
Путин напомнил, что международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и это касается и таких чувствительных вопросов, как «разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительно в экономических зонах Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России».
Владимир Путин: «Россия открыта для конструктивного диалога и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на долгие годы вперед».
Путин при этом подчеркнул, что планы России по освоению Арктики являются абсолютно обоснованными, и вряд ли что-то может поменять приоритеты в этом регионе. Оптимизм, по словам президента, вызывает и «изменение климата», благодаря которому продолжительность навигации по Северному морскому пути резко увеличивается в последнее время.
Президент России также призвал мировое сообщество, прислушиваться друг к другу в вопросах экологии, искать компромиссы и не драматизировать отношение администрации Дональда Трампа к Парижскому протоколу.
Владимир Путин: «В свое время, я очень хорошо помню, у меня были очень добрые личные отношения с господином Бушем-младшем, я знаю его позицию. Он тоже был против этих мероприятий, в том числе в рамках Киотских протоколов. В конце концов, компромиссы были найдены. Я думаю, что и здесь так произойдет. Я бы ничего не стал драматизировать, не стал бы использовать эти важнейшие для всего человечества факторы для внутриполитической американской борьбы».
Путин также подчеркнул, что Россия будет выполнять Парижские соглашения по климату так же, как раньше она выполняла Киотский протокол.
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