Начался суд над жителем Подмосковья, избившим 80-летнего дядю из-за квартиры

История с нападением на 80-летнего полковника МЧС Валентина Глушака дошла до суда. Подозреваемый — племянник пенсионера Андрей Давыдов, его обвиняют в разбое.

Андрей Давыдов жестоко избил своего родственника на железнодорожной платформе. Как выяснилось позднее, из-за квартиры матери в Подмосковье, которую молодой человек пытался присвоить, а пожилой мужчина ему помешал.



Валентин Глушак: «Я его просто боюсь. Вы видели, какой он здоровый парень, с ним разговаривать бесполезно. До этого инцидента я его умолял не обижать его мать».



Конфликт, в причинах которого сейчас разбирается суд, произошел еще прошлым летом. Именно тогда племянник избил своего родного дядю из-за имущественного спора. Напал со спины, пытаясь забрать портфель с документами. При этом Давыдов нанес несколько ударов чем-то металлическим. Один из прохожих, Андрей Бажанов, заметил происходящее. Тем самым он, возможно, спас жизнь пенсионеру.



Как выяснили полицейские, Андрей Давыдов давно держал в страхе всех пожилых родственников. Сегодня в зале суда ему огласили обвинительное заключение.



Подробности — в видеоматериале.