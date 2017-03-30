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  • 30.03, 16:57
    Начался суд над жителем Подмосковья, избившим 80-летнего дядю из-за квартиры. драки и избиения, жилье, Московская область, МЧС, нападения, пенсионеры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Начался суд над жителем Подмосковья, избившим 80-летнего дядю из-за квартиры

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    Начался суд над жителем Подмосковья, избившим <nobr>80-летнего</nobr> дядю <nobr>из-за</nobr> квартиры

    Начался суд над жителем Подмосковья, избившим 80-летнего дядю из-за квартиры

    Начался суд над жителем Подмосковья, избившим <nobr>80-летнего</nobr> дядю <nobr>из-за</nobr> квартиры

      История с нападением на 80-летнего полковника МЧС Валентина Глушака дошла до суда. Подозреваемый — племянник пенсионера Андрей Давыдов, его обвиняют в разбое.

      Андрей Давыдов жестоко избил своего родственника на железнодорожной платформе. Как выяснилось позднее, из-за квартиры матери в Подмосковье, которую молодой человек пытался присвоить, а пожилой мужчина ему помешал.

      Валентин Глушак: «Я его просто боюсь. Вы видели, какой он здоровый парень, с ним разговаривать бесполезно. До этого инцидента я его умолял не обижать его мать».

      Конфликт, в причинах которого сейчас разбирается суд, произошел еще прошлым летом. Именно тогда племянник избил своего родного дядю из-за имущественного спора. Напал со спины, пытаясь забрать портфель с документами. При этом Давыдов нанес несколько ударов чем-то металлическим. Один из прохожих, Андрей Бажанов, заметил происходящее. Тем самым он, возможно, спас жизнь пенсионеру.

      Как выяснили полицейские, Андрей Давыдов давно держал в страхе всех пожилых родственников. Сегодня в зале суда ему огласили обвинительное заключение.

      Подробности — в видеоматериале.

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