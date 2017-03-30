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  • 30.03, 16:57
    В Бурятии ищут вандалов, срубивших священные березы на берегу Байкала. Байкал, Бурятия, вандализм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Бурятии ищут вандалов, срубивших священные березы на берегу Байкала

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    В Бурятии ищут вандалов, срубивших священные березы на берегу Байкала

    В Бурятии ищут вандалов, срубивших священные березы на берегу Байкала

    В Бурятии ищут вандалов, срубивших священные березы на берегу Байкала

      Полицейские Бурятии прочесывают западное побережье Байкала в поисках следов вандалов, которые срубили два дерева на «панцире черепахи». Речь о скале, внешне напоминающей это животное.

      С этим памятником природы местные связывают множество легенд. Одна из них гласит: черепаха охраняет озеро от темных сил. А березы, которые смогли прорасти на камне, считались символом жизни и местной достопримечательностью. Ежегодно сотни туристов со всего мира приезжали сюда, чтобы посмотреть на это чудо природы, от которого остались голые пни.

      Жители близлежащей деревни уверены: местные на такое не способны. Селяне за березами бережно ухаживали. Они предполагают, что здесь действовали не просто вандалы. Ведь деревья срубили явно не на дрова — стволы бросили рядом. Не исключено, что сакральное место хотели осквернить. А шаманы, чье влияние на местную культуру велико, уверены, что хулиганы навлекли на себя беду и не останутся безнаказанными.

      В полиции возбудили административное дело по факту вандализма.

      Подробности — в видеоматериале «ЧП».

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