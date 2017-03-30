Бастрыкин поручил проверить бандитские действия коллекторов в Петербурге

Общественный резонанс и реакцию главы Следственного комитета вызвала история, случившаяся в Невском районе города.
Ночью 25 марта в подъезде дома 24 на улице Ольминского коллекторы залили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной. Кроме того, неизвестные расклеили листовки, сообщавшие о том, что жители этого дома должны погасить долг их соседки, некой Виктории.
Утром некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей. Они незамедлительно заявили о случившемся в полицию.
По данным Следственного комитета, в настоящее время устанавливаются личности коллекторов, дается правовая оценка их действиям. Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий.
Как удалось выяснить «Фонтанке», коллекторами оказались представители агентства «Терек». Они рассказали, что за Викторией числится долг в 140 тысяч рублей, и деньги решили вернуть, воздействуя таким образом на соседей.
Отметим, что с 1 января 2017 года действия, которые учинили коллекторы в Петербурге, запрещены федеральным законом №230. Деятельность коллекторских агентств контролируют судебные приставы. Они же ведут реестр легальных фирм, занимающихся возвратом долгов.
Утром некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей. Они незамедлительно заявили о случившемся в полицию.
По данным Следственного комитета, в настоящее время устанавливаются личности коллекторов, дается правовая оценка их действиям. Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий.
Как удалось выяснить «Фонтанке», коллекторами оказались представители агентства «Терек». Они рассказали, что за Викторией числится долг в 140 тысяч рублей, и деньги решили вернуть, воздействуя таким образом на соседей.
Отметим, что с 1 января 2017 года действия, которые учинили коллекторы в Петербурге, запрещены федеральным законом №230. Деятельность коллекторских агентств контролируют судебные приставы. Они же ведут реестр легальных фирм, занимающихся возвратом долгов.
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