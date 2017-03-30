Избитая в Подмосковье ученая-ракетчица незадолго до нападения сняла со счета 200 тысяч

Получила продолжение история с жестоким избиением Валерии Штанько. По факту разбойного нападения на
87-летнюю ученую-ракетчицу в подмосковном Королёве сотрудники СК возбудили уголовное дело.
Пенсионерка сейчас находится в больнице. У нее множество травм. Полицейские тем временем разыскивают нападавших. Эксперты уверены: избивали женщину несколько человек. Дело осложняется тем, что она не может описать своих обидчиков или не хочет, потому что боится.
О случившемся стало известно случайно. Сосед зашел проведать одинокую старушку, принес продуктов. Когда увидел ее, вызвал патрульных и скорую. Не сразу, но пострадавшая все же рассказала, что неизвестные, которые ворвались в квартиру, забрали у нее деньги и паспорт.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области: «Совершили нападение на Штанько и похитили у нее денежные средства в сумме не менее 10 тысяч рублей, сберегательную книжку и паспорт на ее имя».
Как сообщили соседи пенсионерки, недавно она сняла со счета 200 тысяч рублей. Не исключено, что нападавшие знали об этом и работали, что называется, по наводке. Сегодня жители дома, которые пришли навестить Штанько, сообщили, что привели ее квартиру в порядок и собираются поставить ей новую входную дверь. В больнице конструктор космических ракет, заслуженный математик, автор десятков научных статей, предположительно, проведет несколько недель.
О случившемся стало известно случайно. Сосед зашел проведать одинокую старушку, принес продуктов. Когда увидел ее, вызвал патрульных и скорую. Не сразу, но пострадавшая все же рассказала, что неизвестные, которые ворвались в квартиру, забрали у нее деньги и паспорт.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области: «Совершили нападение на Штанько и похитили у нее денежные средства в сумме не менее 10 тысяч рублей, сберегательную книжку и паспорт на ее имя».
Как сообщили соседи пенсионерки, недавно она сняла со счета 200 тысяч рублей. Не исключено, что нападавшие знали об этом и работали, что называется, по наводке. Сегодня жители дома, которые пришли навестить Штанько, сообщили, что привели ее квартиру в порядок и собираются поставить ей новую входную дверь. В больнице конструктор космических ракет, заслуженный математик, автор десятков научных статей, предположительно, проведет несколько недель.
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