Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП

В аэропорту Домодедово сегодня утром пожарный автомобиль, находящийся на балансе воздушной гавани, сбил направлявшихся на работу людей. В
пресс-службе аэропорта заверили, что и пострадавшим, и семье погибшей женщины будет оказана необходимая помощь.
Александр Власов, представитель пресс-службы аэропорта Домодедово: «В результате ДТП — шесть пострадавших и одна погибшая. Все они являются сотрудниками аэропорта. Также, по нашей текущей информации, в результате медосвидетельствования следов алкоголя в крови водителя не обнаружено. В соответствии с политикой компании, и семье погибшей, и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь».
Ожидается, что в ближайшее время двоих пострадавших планируют доставить в военный госпиталь имени Вишневского.
ДТП произошло у «Аэротеля». Именно туда после поступившего вызова ехала пожарная машина. Однако позже выяснилось, что это была ложная тревога, передает корреспондент НТВ Никита Развожаев.
Подробности — в видеоматериале.
Ожидается, что в ближайшее время двоих пострадавших планируют доставить в военный госпиталь имени Вишневского.
ДТП произошло у «Аэротеля». Именно туда после поступившего вызова ехала пожарная машина. Однако позже выяснилось, что это была ложная тревога, передает корреспондент НТВ Никита Развожаев.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии