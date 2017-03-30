#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 15:27
    Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП. аэропорт Домодедово, аэропорты, ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП

    комментировать
    Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП

    Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП

    Руководство аэропорта Домодедово пообещало помочь семье погибшей и пострадавшим в ДТП

      В аэропорту Домодедово сегодня утром пожарный автомобиль, находящийся на балансе воздушной гавани, сбил направлявшихся на работу людей. В пресс-службе аэропорта заверили, что и пострадавшим, и семье погибшей женщины будет оказана необходимая помощь.

      Александр Власов, представитель пресс-службы аэропорта Домодедово: «В результате ДТП — шесть пострадавших и одна погибшая. Все они являются сотрудниками аэропорта. Также, по нашей текущей информации, в результате медосвидетельствования следов алкоголя в крови водителя не обнаружено. В соответствии с политикой компании, и семье погибшей, и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь».

      Ожидается, что в ближайшее время двоих пострадавших планируют доставить в военный госпиталь имени Вишневского.

      ДТП произошло у «Аэротеля». Именно туда после поступившего вызова ехала пожарная машина. Однако позже выяснилось, что это была ложная тревога, передает корреспондент НТВ Никита Развожаев.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru