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  • 30.03, 16:57
    В Тамбове возбуждено дело из-за диспетчера, не отправившего скорую к умирающей пациентке. врачи, медицина, Тамбовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Тамбове возбуждено дело из-за диспетчера, не отправившего скорую к умирающей пациентке

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    В Тамбове возбуждено дело <nobr>из-за</nobr> диспетчера, не отправившего скорую к умирающей пациентке

    В Тамбове возбуждено дело из-за диспетчера, не отправившего скорую к умирающей пациентке

    В Тамбове возбуждено дело <nobr>из-за</nobr> диспетчера, не отправившего скорую к умирающей пациентке

      Трагедия произошла еще в феврале, все это время шла доследственная проверка. Муж Тамары Суворовой несколько раз звонил в неотложку и просил прислать врачей, поскольку его жене стало плохо с сердцем. При этом мужчина предупреждал медиков о том, что у супруги уже был инфаркт. Но диспетчер посоветовала дать лишь чайную ложку корвалола и положила трубку.

      Елена Кярсна, старший помощник руководителям СУ СК РФ по Тамбовской области: «Несмотря на его неоднократные обращения на станцию скорой помощи, медицинскими работниками не был обеспечен своевременный выезд бригады. Должные меры к оказанию квалифицированной медицинской помощи женщине были приняты лишь после его очередного звонка утром следующего дня. Только тогда женщина была госпитализирована в отделение неотложной кардиологии ГБУЗ „Тамбовская областная клиническая больница им. Бабенко“, где вечером скончалась в результате повторного инфаркта».

      Позже выяснилось, что диспетчер неотложки еще и попыталась обвинить Суворова в том, что он якобы неправильно вызывал врача. По версии сотрудницы скорой, основанием для выезда фельдшеров является фраза «запишите вызов». Взволнованный пенсионер, конечно, на тот момент этого не знал и просто просил помочь умирающей жене.

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