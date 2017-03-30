Полиция заинтересовалась скорой, перевозившей мебель в Подмосковье

Продолжение получила история из Раменского. В полиции инициировали проверку по факту перевозки мебели в машине скорой помощи.
Запись на камеру мобильного сделали очевидцы. На кадрах видно, как в карету неотложки четверо мужчин как ни в чем не бывало грузили шкаф и доски.
При этом в 20 метрах стоял другой реанимобиль, который действительно приехал к тяжелому больному. Фельдшеры из второй скорой были возмущены тем, что, начав движение, водитель неотложки с мебелью включил проблесковые маячки и сирену.
Медики провели свое собственное расследование и выяснили, что спецавтомобиль принадлежит одной из частных компаний, которая якобы не имеет к медицине никакого отношения.
При этом в 20 метрах стоял другой реанимобиль, который действительно приехал к тяжелому больному. Фельдшеры из второй скорой были возмущены тем, что, начав движение, водитель неотложки с мебелью включил проблесковые маячки и сирену.
Медики провели свое собственное расследование и выяснили, что спецавтомобиль принадлежит одной из частных компаний, которая якобы не имеет к медицине никакого отношения.
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