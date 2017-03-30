В Москве представили фильм «Время первых» о выходе Леонова в открытый космос

В апреле на экраны выйдет фильм о первом в истории выходе в открытый космос. Сам космонавт Алексей Леонов, несмотря на почтенный возраст, активно участвовал в создании фильма. Это не первая картина об этом знаменательном событии, но, как утверждают ее создатели, самая правдоподобная.

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В фильме «Время первых», который сегодня представили в Москве, Алексей Леонов — главный герой, важнейший консультант и самый строгий зритель. Алексей Леонов, который первым в истории человечества побывал в открытом космосе, выходит на сцену кинотеатра, как и положено космонавту, бодрым шагом — это в 82 года.



Алексей Леонов, герой Советского Союза: «Когда я в первый раз посмотрел, еще без обрамления звукового, эти страшные сцены, я говорю: „Жень, дай мне пистолет“. А на самом деле было еще хуже, поэтому я горд тем, что нас с Пашей не украсили».



Паша — в фильме его играет Константин Хабенский — это советский летчик-космонавт. Именно он управлял кораблем «Восход-2» 18 марта 1965 года, и он был свидетелем исторического момента, когда его напарник Алексей Леонов шагнул в открытый космос. Кинолент об этом немало, но эта картина, по словам Алексея Архиповича, самая правдивая.



Подвиг советских космонавтов, о котором говорил весь мир, едва не стоил самим героям жизни. Фильм — как раз об этом. Идея принадлежит Евгению Миронову. Он же исполняет роль Леонова.



Фильм не просто основан на реальных событиях — режиссер постарался воссоздать максимально приближенные к реальным условия. Для съемок отстроили три полноразмерных макета космического корабля — помогал один из разработчиков «Восхода».



Дмитрий Киселёв, режиссер фильма «Время первых»: «Мне пришлось изучить устройство корабля, устройство и принцип ракетостроения, то есть фактически прошел все азы космонавтики того времени».



Пройти «курс молодого космонавта» пришлось и Евгению Миронову с Константином Хабенским.



Евгений Миронов, актер: «Приходилось быть в центрифуге, практически пройти „курс молодого космонавта“. Уже в самой капсуле — полетная часть, там очень замкнутое пространство, — была придумана система, как это снимать. В основном — находясь в скафандре (40 кг) и в тросиках был привязанный-пристегнутый. В это время играть драматические сцены было психологически непросто».



Предмет для гордости съемочной бригады — это создание невесомости в студии без всяких космических технологий. Миронов с Хабенским висели на специальных тросах. Чтобы это выглядело непринужденно, артисты каждый день занимались в спортзале.



Константин Хабенский, актер: «Самое сложное — сделать так, чтобы было незаметно, что ты находишься не в диком напряжении, вися на тросах, а что ты находишься в состоянии невесомости. Для этого и был спортзал, наверное».



Это, кстати, первый блокбастер, в котором согласился играть Евгений Миронов — артист психологического жанра обычно предпочитает иные форматы.



Премьера фильма «Время первых» неслучайно запланирована на апрель. Когда как не в апреле, ознаменованном празднованием Дня космонавтики, на всех экранах страны показывать картину о первом в истории нашей планеты выходе человека в открытый космос?



Помимо звездного состава и великолепных декораций, зрителя ждет еще один сюрприз — лучший из спецэффектов этого фильма, как говорят его создатели, это вид нашей планеты из космоса глазами не фантастов, а реального очевидца. Алексей Леонов сам в качестве консультанта участвовал в создании этого эпизода.