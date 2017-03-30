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  • 30.03, 15:27
    Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово. аэропорт Домодедово, аэропорты, ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово

    1 комментарий
    Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово

    Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово

    Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово

      Следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня утром возле столичного аэропорта Домодедово.

      На дороге, ведущей от здания вокзала к «Аэротелю», пожарная машина сбила группу пешеходов. В результате один человек погиб, шестеро, по последним данным, доставлены в районную больницу Домодедова. Как сообщается, двое из них, получивших наиболее тяжелые травмы, в ближайшее время будут переведены в военный госпиталь имени Вишневского.

      Как рассказали очевидцы, на участке дороги, где произошел наезд на пешеходов, нет зебры и каждый день люди вынуждены ходить по проезжей части.

      Ирина Вишневецкая, сотрудник аэропорта Домодедово: «Здесь нет ни одного пешеходного перехода, нет зебры. И люди переходят, получается, нарушая правила дорожного движения».

      Что касается причин произошедшего, то, по предварительным данным, у водителя пожарной машины мог случиться гипертонический криз.

      В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что погибшая и пострадавшие являются сотрудниками воздушной гавани. В соответствии с политикой компании, и семье погибшей, и пострадавшим будет оказана «вся необходимая помощь».

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