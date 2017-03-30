Очевидцы рассказали о ДТП в аэропорту Домодедово

Следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня утром возле столичного аэропорта Домодедово.
На дороге, ведущей от здания вокзала к «Аэротелю», пожарная машина сбила группу пешеходов. В результате один человек погиб, шестеро, по последним данным, доставлены в районную больницу Домодедова. Как сообщается, двое из них, получивших наиболее тяжелые травмы, в ближайшее время будут переведены в военный госпиталь имени Вишневского.
Как рассказали очевидцы, на участке дороги, где произошел наезд на пешеходов, нет зебры и каждый день люди вынуждены ходить по проезжей части.
Ирина Вишневецкая, сотрудник аэропорта Домодедово: «Здесь нет ни одного пешеходного перехода, нет зебры. И люди переходят, получается, нарушая правила дорожного движения».
Что касается причин произошедшего, то, по предварительным данным, у водителя пожарной машины мог случиться гипертонический криз.
В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что погибшая и пострадавшие являются сотрудниками воздушной гавани. В соответствии с политикой компании, и семье погибшей, и пострадавшим будет оказана «вся необходимая помощь».
Как рассказали очевидцы, на участке дороги, где произошел наезд на пешеходов, нет зебры и каждый день люди вынуждены ходить по проезжей части.
Ирина Вишневецкая, сотрудник аэропорта Домодедово: «Здесь нет ни одного пешеходного перехода, нет зебры. И люди переходят, получается, нарушая правила дорожного движения».
Что касается причин произошедшего, то, по предварительным данным, у водителя пожарной машины мог случиться гипертонический криз.
В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что погибшая и пострадавшие являются сотрудниками воздушной гавани. В соответствии с политикой компании, и семье погибшей, и пострадавшим будет оказана «вся необходимая помощь».
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