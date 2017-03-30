Захарова обвинила Париж в шантаже сирийцев

В Москве разочарованы заявлениями главы французского внешнеполитического ведомства
Жан-Марка Эро о необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии. Подобные высказывания — шантаж и угроза переговорному процессу, заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова: «Парадоксально выглядит позиция, в соответствии с которой уход законного президента государства — члена ООН объявляется условием оказания помощи населению этой страны. Создается такое впечатление, что это своего рода шантаж, что в Париже просто напрочь утратили понятие о ценностях гуманизма. В политическом плане трудно совместить тезис о праве сирийского народа свою судьбу и навязывание ему унизительных условий: сделаете один выбор — получите пряник, сделаете другой выбор — получите кнут».
По мнению Захаровой, это уже переходит грань пропаганды, подобное можно квалифицировать как прямое подстрекательство.
Официальный представитель МИД РФ также выразила сожаление, что новая администрация США отказалась приехать в Москву на консультации по Афганистану, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. Захарова не обошла вниманием и иракский Мосул, где до предела обострилась гуманитарная ситуация. По ее мнению, сейчас «надо бить во все колокола».
По мнению Захаровой, это уже переходит грань пропаганды, подобное можно квалифицировать как прямое подстрекательство.
Официальный представитель МИД РФ также выразила сожаление, что новая администрация США отказалась приехать в Москву на консультации по Афганистану, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. Захарова не обошла вниманием и иракский Мосул, где до предела обострилась гуманитарная ситуация. По ее мнению, сейчас «надо бить во все колокола».
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