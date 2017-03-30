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  • 30.03, 13:55
    Захарова обвинила Париж в шантаже сирийцев. гуманитарная помощь, Ирак, МИД РФ, Сирия, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захарова обвинила Париж в шантаже сирийцев

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    Захарова обвинила Париж в шантаже сирийцев

    Захарова обвинила Париж в шантаже сирийцев

      В Москве разочарованы заявлениями главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Марка Эро о необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии. Подобные высказывания — шантаж и угроза переговорному процессу, заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

      Мария Захарова: «Парадоксально выглядит позиция, в соответствии с которой уход законного президента государства — члена ООН объявляется условием оказания помощи населению этой страны. Создается такое впечатление, что это своего рода шантаж, что в Париже просто напрочь утратили понятие о ценностях гуманизма. В политическом плане трудно совместить тезис о праве сирийского народа свою судьбу и навязывание ему унизительных условий: сделаете один выбор — получите пряник, сделаете другой выбор — получите кнут».

      По мнению Захаровой, это уже переходит грань пропаганды, подобное можно квалифицировать как прямое подстрекательство.

      Официальный представитель МИД РФ также выразила сожаление, что новая администрация США отказалась приехать в Москву на консультации по Афганистану, где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности. Захарова не обошла вниманием и иракский Мосул, где до предела обострилась гуманитарная ситуация. По ее мнению, сейчас «надо бить во все колокола».

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