Получившие новые квартиры жители Керчи поделились эмоциями от переезда

В Керчи начали заселять новые многоквартирные дома, построенные для участников программы переселения из
санитарно-защитной зоны строящегося Крымского моста. В благоустроенное жилье из бараков постройки 50-х годов прошлого века переезжают 80 семей. При этом новоселы могли с самого начала контролировать ход возведения своих домов.
Отселяемая Цементная Слободка — это небольшой керченский микрорайон, застроенный одноэтажными и двухэтажными домами. Большинство из домов — разделенные на квартиры старые армейские казармы. Деревянные перекрытия, печное отопление, постоянные проблемы с водой. На месте старых домов в Цементной Слободке пройдут железнодорожные подходы к Крымскому мосту.
Ламинат, обои, двери, туалет и ванная, полностью оборудованные сантехникой. Кухня с газовой плитой и двухконтурным котлом отопления. Люди въезжают в полностью готовые к заселению квартиры.
Сергей Лисовицкий, участник программы переселения: «Вместо двух двухкомнатных мне дали две трехкомнатные. Обманули? Обманули, но приятно».
Такой «приятный обман» характерен для этого большого керченского переселения. Мелочиться не стали — квадратные метры всем семьям нарезали с запасом.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Ламинат, обои, двери, туалет и ванная, полностью оборудованные сантехникой. Кухня с газовой плитой и двухконтурным котлом отопления. Люди въезжают в полностью готовые к заселению квартиры.
Сергей Лисовицкий, участник программы переселения: «Вместо двух двухкомнатных мне дали две трехкомнатные. Обманули? Обманули, но приятно».
Такой «приятный обман» характерен для этого большого керченского переселения. Мелочиться не стали — квадратные метры всем семьям нарезали с запасом.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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