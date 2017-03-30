Теплая погода вернется в Москву в выходные

В столичном регионе в конце текущей недели ожидается потепление. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Гидрометцентр: «Холодные воздушные массы постепенно уходят на восток, и в Московском регионе станет теплее. Уже в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в норму, а в воскресенье и понедельник превысит ее на 3–4 градуса, затем станет немного прохладнее».



31 марта ночью будет сухо, но в столице температура установится на уровне минус 6–8 градусов. В центре Москвы будет теплее — до минус 1–3. По области столбик термометра может опускаться до минус 11 градусов. Днем начнет теплеть: в Москве ожидается до 1–3 градусов выше нуля, в Подмосковье — до минус 2–3.



В ночь на субботу ожидается умеренный снег, в столице — минус 2–4 градуса, по области — от 2 до 7 градусов мороза. Днем потеплеет, в Москве до 4–6 градусов выше нуля, а в Подмосковье ожидается до 2–7 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки.



В ночь на воскресенье станет еще теплее, но также ожидаются умеренные осадки, около нуля в Москве и от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла — по области. Днем, вероятно, пройдет небольшой дождь, в столице — 9–11 градусов тепла и 7–12 — в Подмосковье. При этом порывы юго-западного ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду.



В начале следующей недели, в понедельник, продолжатся дожди, а температура ночью в Москве установится на уровне 5 градусов тепла, днем — от 6 до 11 градусов выше нуля. Во вторник ожидается небольшое похолодание.



