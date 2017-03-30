СК завел дело после очередного нападения собак на ребенка в Магадане

Сразу в нескольких ведомствах начали проверку после того, как стая бродячих собак едва не растерзала
12-летнюю девочку в Магадане. В СК возбудили дело по статье «Халатность».
Сыщики сейчас работают в том числе и в администрации. Следователям предстоит установить, кто из чиновников отвечает за отлов бездомных животных и почему этого вовремя не было сделано.
Школьница сейчас находится в больнице. Врачи насчитали на ее теле 50 следов от укусов. Сколько будет длиться период реабилитации, медики пока не могут сказать. Родители уже всерьез задумываются о том, чтобы перевести дочь на домашнее обучение.
Александра Максимова, пострадавшая: «Когда собаки меня повалили и начали кусать, у меня случился шок и истерика. И было очень страшно за жизнь. А потом подошли двое мужчин и спасли мне жизнь».
Нападение произошло неподалеку от дома, где живет Саша, когда она гуляла с друзьями. Дети не раз видели псов, но не боялись. В тот день, как обычно, попытались погладить щенков. Однако животные отреагировали агрессивно — набросились. Двое школьников успели убежать, Сашу собаки сбили с ног.
Этот случай — не первый за последнее время, когда люди становятся жертвами бродячих собак. По статистике, которую приводят медики, еженедельно в травмпункты обращаются до 10 человек с ранами и укусами. После очередного нападения на детей к проблеме подключились сотрудники Следственного комитета. Сыщики завели уголовное дело по статье «Халатность». Не исключено, что к ответственности будут привлечены чиновники, которые должны отвечать за отлов бездомных животных.
Школьница сейчас находится в больнице. Врачи насчитали на ее теле 50 следов от укусов. Сколько будет длиться период реабилитации, медики пока не могут сказать. Родители уже всерьез задумываются о том, чтобы перевести дочь на домашнее обучение.
Александра Максимова, пострадавшая: «Когда собаки меня повалили и начали кусать, у меня случился шок и истерика. И было очень страшно за жизнь. А потом подошли двое мужчин и спасли мне жизнь».
Нападение произошло неподалеку от дома, где живет Саша, когда она гуляла с друзьями. Дети не раз видели псов, но не боялись. В тот день, как обычно, попытались погладить щенков. Однако животные отреагировали агрессивно — набросились. Двое школьников успели убежать, Сашу собаки сбили с ног.
Этот случай — не первый за последнее время, когда люди становятся жертвами бродячих собак. По статистике, которую приводят медики, еженедельно в травмпункты обращаются до 10 человек с ранами и укусами. После очередного нападения на детей к проблеме подключились сотрудники Следственного комитета. Сыщики завели уголовное дело по статье «Халатность». Не исключено, что к ответственности будут привлечены чиновники, которые должны отвечать за отлов бездомных животных.
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