Охранник избил школьника в подмосковном ТЦ: видео

Охранник торгового центра избил школьника в подмосковных Мытищах. В обстоятельствах инцидента будут разбираться сотрудники Следственного комитета.

Сотрудник ЧОПа уже объяснил, что это были своего рода воспитательные меры, поскольку юный посетитель зашел не в ту дверь. Так ли это, решится во время проверки. Родители пострадавшего уже написали заявление, а подросток рассказал свою версию произошедшего.



Школьник и его подруга действительно бродили по подсобкам торгового центра, но охранник вместо устных внушений пустил в ход кулаки и нецензурную брань. Видеозапись инцидента сделала подруга пострадавшего Дмитрия Миронова. На кадрах, которые теперь изучают полицейские, — все детали происшествия. На видео охранник грозит расправой и раз за разом бьет школьника, другой пытается остановить напарника.



Даже если бы ребенок вырвался, шансов сбежать у него не было. Охранники заперли дверь в подсобке на ключ. Школьник просил его отпустить, но охранники были неумолимы.



Дмитрий Миронов: «Охранник начал материться и говорить плохие слова. Я его попросил этого не делать. Он сказал, что сейчас мне лицо разобьет и больше этого делать не будет. Я его попросил еще раз, и он меня ударил в лицо. И я упал на пол и несколько секунд не понимал, что происходит».



Вмешаться и прекратить избиение пыталась подруга школьника, но безуспешно. И только когда секьюрити поняли, что происходящее снято на видео, остановились и потребовали удалить запись.



Евгения Евдокимова, подруга пострадавшего: «Нас не хотели отпускать, но после того, как я подошла к охраннику и сказала, что мы это снимали на видео, охранник сразу занервничал, позвал другого охранника. Тот с нами поговорил и сказал, чтобы мы уходили. Но при этом мне сказали, чтобы я удалила видео. Я его, конечно, удалила, но потом восстановила».



Перепуганных подростков все же отпустили. Мальчик не стал рассказывать о случившемся родственникам. Но друзья опубликовали запись в социальных сетях, и родители все узнали.



Возмущенные родители отвели мальчика в больницу, там сняли побои. На теле школьника врачи зафиксировали множество синяков и ссадин. Затем мать Дмитрия написала заявление в полицию. Там уже начали проверку. К разбирательству подключились и сотрудники Следственного комитета.