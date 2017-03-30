Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД страны из-за осквернения советского памятника

Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД этой страны в связи с осквернением памятника жертвам нацизма.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «24 марта в одном из районов Риги был зафиксирован акт вандализма в отношении мемориала жертвам нацизма».



Мария Захарова: «Гранитный обелиск, который был установлен на месте массового захоронения 13 тысяч человек, был вымазан краской с лицевой стороны, в том числе была закрашена надпись, которая сообщает о зверствах нацистов на указанном месте. В связи с произошедшим наше посольство в Латвии направило в МИД этой страны соответствующую ноту с требованиями провести расследование этого вопиющего случая и принять меры по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем».



Представитель МИД РФ выразила надежду, что латвийские власти примут все необходимые меры для «устранения последствий этой гнусной выходки и привлечения к ответственности виновных лиц».



НТВ.Ru вел прямую трансляцию брифинга Марии Захаровой.