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  • 30.03, 13:55

    Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД страны из-за осквернения советского памятника

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    Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД страны <nobr>из-за</nobr> осквернения советского памятника

    Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД страны из-за осквернения советского памятника

    Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД страны <nobr>из-за</nobr> осквернения советского памятника
  • Фото: Aleksandrs Anickins /youtube.com

    • Посольство РФ в Латвии направило ноту МИД этой страны в связи с осквернением памятника жертвам нацизма.

    Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «24 марта в одном из районов Риги был зафиксирован акт вандализма в отношении мемориала жертвам нацизма».

    Мария Захарова: «Гранитный обелиск, который был установлен на месте массового захоронения 13 тысяч человек, был вымазан краской с лицевой стороны, в том числе была закрашена надпись, которая сообщает о зверствах нацистов на указанном месте. В связи с произошедшим наше посольство в Латвии направило в МИД этой страны соответствующую ноту с требованиями провести расследование этого вопиющего случая и принять меры по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем».

    Представитель МИД РФ выразила надежду, что латвийские власти примут все необходимые меры для «устранения последствий этой гнусной выходки и привлечения к ответственности виновных лиц».

    НТВ.Ru вел прямую трансляцию брифинга Марии Захаровой.

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