СК РФ возбудил очередное дело после обстрелов ВСУ в Донбассе

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в связи с атаками украинских военнослужащих, направленных на гражданские объекты в Донбассе.
Светлана Петренко: «Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлены новые эпизоды преступлений, совершенных украинскими силовиками в отношении гражданского населения Донбасса».
Как установили следователи, в период с 17 по 29 марта ВСУ и нацгвардия Украины, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой области, которые не являются военными целями.
В результате тех атак погибла местная жительница, еще семь человек получили ранения. Частично или полностью были разрушены 48 объектов, в том числе жилые дома.
Уголовное дело Следственный комитет РФ возбудил по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Следователи продолжают собирать данные о преступлениях украинских военных против мирных граждан в Донбассе.
Как установили следователи, в период с 17 по 29 марта ВСУ и нацгвардия Украины, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой области, которые не являются военными целями.
В результате тех атак погибла местная жительница, еще семь человек получили ранения. Частично или полностью были разрушены 48 объектов, в том числе жилые дома.
Уголовное дело Следственный комитет РФ возбудил по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Следователи продолжают собирать данные о преступлениях украинских военных против мирных граждан в Донбассе.
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