#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 12:25

    СК РФ возбудил очередное дело после обстрелов ВСУ в Донбассе

    комментировать
    СК РФ возбудил очередное дело после обстрелов ВСУ в Донбассе

    СК РФ возбудил очередное дело после обстрелов ВСУ в Донбассе

    СК РФ возбудил очередное дело после обстрелов ВСУ в Донбассе
  • Фото: novosti.dn.ua

    • Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в связи с атаками украинских военнослужащих, направленных на гражданские объекты в Донбассе.

    Светлана Петренко: «Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлены новые эпизоды преступлений, совершенных украинскими силовиками в отношении гражданского населения Донбасса».

    Как установили следователи, в период с 17 по 29 марта ВСУ и нацгвардия Украины, выполняя заведомо преступные приказы Минобороны Украины, провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой области, которые не являются военными целями.

    В результате тех атак погибла местная жительница, еще семь человек получили ранения. Частично или полностью были разрушены 48 объектов, в том числе жилые дома.

    Уголовное дело Следственный комитет РФ возбудил по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Следователи продолжают собирать данные о преступлениях украинских военных против мирных граждан в Донбассе.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru