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  • 30.03, 13:55

    СК вызовет на допрос родных убитого экс-депутата Вороненкова

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    • Фото РИА Новости
    СК вызовет на допрос родных убитого <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова

    СК вызовет на допрос родных убитого экс-депутата Вороненкова

    СК вызовет на допрос родных убитого <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова
  • Фото РИА Новости

    • Российские следователи намерены допросить родных и знакомых убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    Как пишет «Коммерсант», дело в связи с убийством Вороненкова было возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Основанием послужила статья 12 Уголовного кодекса, позволяющая привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или жителей страны.

    Как поясняет газета, Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. Убийство Вороненкова стали считать направленным против интересов России, поскольку Киев усмотрел в нем «русский след».

    Отмечается, что в оперативно-следственную бригаду вошел, в частности, Денис Жаренков. Он занимался делом о крупном мошенничестве, ранее возбужденном против Вороненкова в России.

    Следователи планируют допросить знакомых и родственников Вороненкова, которые находятся в России. Генпрокуратура со своей стороны планирует направить в Киев ряд запросов о расследовании его гибели.

    Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Убийцей, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Во время нападения он был ранен охранником Вороненкова и через некоторое время скончался в больнице.

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