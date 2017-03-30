В Москве арестован мужчина, убивший деда-ветерана из-за квартиры

В Москве арестованы двое 27-летних мужчин, подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает СУ СК РФ по Москве, один из мужчин осенью 2014 года со своим приятелем «вступили в сговор, направленный на убийство его дедушки 1927 года рождения с целью завладения недвижимым имуществом родственника».



Из сообщения СУ СК РФ по Москве: «Для этого они ввели в заблуждение потерпевшего и отвезли его в одну из деревень Московской области. Там, действуя согласно распределению ролей, соучастники убили пенсионера. Затем соучастники скрылись с места преступления».



Местонахождение подозреваемых было установлено только в марте 2017 года. В ближайшее время им предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.