Россия ведет наблюдение за масштабными учениями Турции в Черном море

Российские военные отслеживают учения «Дениз Йилдизи» ВМС Турции в Черном море, в которых участвуют свыше 25 кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
военно-дипломатический источник.
Источник: «Черноморский флот ведет наблюдение за начавшимися в понедельник широкомасштабными учениями турецких ВМС с использованием технических средств разведки».
Собеседник агентства уточнил, что учения носят плановый характер. В них, в частности, задействованы 10 ракетных фрегатов, четыре подводных лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров.
Как ожидается, во время учений турецкие военно-морские силы впервые проведут практические пуски противокорабельных ракет Harpoon Block 2 по наземным целям.
Собеседник агентства уточнил, что учения носят плановый характер. В них, в частности, задействованы 10 ракетных фрегатов, четыре подводных лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров.
Как ожидается, во время учений турецкие военно-морские силы впервые проведут практические пуски противокорабельных ракет Harpoon Block 2 по наземным целям.
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