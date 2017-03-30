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  • 30.03, 12:24

    Россия ведет наблюдение за масштабными учениями Турции в Черном море

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    Россия ведет наблюдение за масштабными учениями Турции в Черном море

    Россия ведет наблюдение за масштабными учениями Турции в Черном море

    Российские военные отслеживают учения «Дениз Йилдизи» ВМС Турции в Черном море, в которых участвуют свыше 25 кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    Источник: «Черноморский флот ведет наблюдение за начавшимися в понедельник широкомасштабными учениями турецких ВМС с использованием технических средств разведки».

    Собеседник агентства уточнил, что учения носят плановый характер. В них, в частности, задействованы 10 ракетных фрегатов, четыре подводных лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров.

    Как ожидается, во время учений турецкие военно-морские силы впервые проведут практические пуски противокорабельных ракет Harpoon Block 2 по наземным целям.

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