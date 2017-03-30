Путин в Архангельске встретится с руководством Финляндии и Исландии

30 триллионов долларов — такую цифру на совещании в Арктике назвал Владимир Путин, оценивая минеральные богатства этого региона, перспективы их освоения и, конечно,
социально-экономическое развитие территории. Сегодня уже в Архангельске президент продолжит обсуждать эти вопросы с участниками Арктического форума.
Сегодня кульминация Международного арктического форума — большое пленарное заседание, в котором примет участие Владимир Путин. И если накануне основные мероприятия форума проходили в стенах Северного арктического федерального университета, то за перипетиями пленарного заседания можно будет наблюдать из зала Архангельского драматического театра. Драмы, как таковой, не ожидается. По всем признакам это будет оптимистичное, жизнеутверждающее событие.
На мероприятии наблюдается множество не только российских, но и иностранных журналистов, в частности, большие китайская и индийская делегации. А это означает, что арктическая тема весьма перспективна. Интересен и мгновенный экономический эффект от самого факта проведения форума: к сегодняшнему дню цены на аренду квартир в Архангельске подскочили до 60 тысяч рублей в сутки. И это знак не только практичности северян, но и хороших перспектив развития арктического гостиничного бизнеса.
В рабочей программе Владимира Путина на сегодня запланированы встречи с руководителями Финляндии и Исландии. Президент прибыл в Архангельск накануне с земли Франца-Иосифа с самыми свежими впечатлениями от Арктики.
На мероприятии наблюдается множество не только российских, но и иностранных журналистов, в частности, большие китайская и индийская делегации. А это означает, что арктическая тема весьма перспективна. Интересен и мгновенный экономический эффект от самого факта проведения форума: к сегодняшнему дню цены на аренду квартир в Архангельске подскочили до 60 тысяч рублей в сутки. И это знак не только практичности северян, но и хороших перспектив развития арктического гостиничного бизнеса.
В рабочей программе Владимира Путина на сегодня запланированы встречи с руководителями Финляндии и Исландии. Президент прибыл в Архангельск накануне с земли Франца-Иосифа с самыми свежими впечатлениями от Арктики.
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